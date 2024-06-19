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王力宏重慶開唱 秀肌肉還秀「空中一字馬」

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏大秀「空中一字馬」。(取材自微博)
王力宏大秀「空中一字馬」。(取材自微博)

男歌手王力宏擺脫金曲獎獻唱爭議，17日晚間於中國大陸重慶開唱，不但露出肌肉線條，還展現空中一字馬的軟Q身段，嗨翻現場觀眾。

噓！星聞報導，王力宏原受邀於金曲獎致敬李玟表演獻唱，但因私德爭議挨批不適合，最終請辭演出，文化部隨後表示考量整體節目安排情況後決定取消該段演出，爭議隨之落幕。

王力宏獻唱爭議後17日晚間於中國大陸重慶「超級音雄巨星演唱會」開唱，演出「唯一」、「改變自己」、「大城小愛」等多首經典歌曲，甚至還最後唱「龍的傳人」時48歲的他展現空中一字馬，依舊軟Q。

王力宏18日凌晨於微博分享演唱會畫面，他穿著黑色背心露出肌肉線條，除了跳躍劈腿嗨唱「龍的傳人」，他也拿著龍形吉他搖滾起來，並寫下「昨晚重慶熱到 ～ 直接火力全開了」。

不少人對於王力宏舞台驚喜相當滿意，貼文也引發大批粉絲圍觀力挺：「改編版本的火力全開聽到起雞皮疙瘩！！」、「好久沒聽到愛錯的live了～下一站可以有火力全開+愛錯嗎」、「忽然間整個世界開始在搖擺，感動的萬人大合唱」、「重慶才過去一天，就開始想你了～快點官宣下一站」、「空中一字馬太帥了」、「超愛這個髮型和造型，重慶～火力全開，下一站到哪裡啊」、「不要管那些酸民，我們永遠支持你」。

王力宏17日晚間在重慶開唱。(取材自微博)
王力宏17日晚間在重慶開唱。(取材自微博)
王力宏17日晚間在重慶開唱。(取材自微博)
王力宏17日晚間在重慶開唱。(取材自微博)

王力宏 李玟 微博

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