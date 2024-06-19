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觀影說劇／黃渤、吳磊、高葉 演繹中國科幻故事

娛樂新聞組╱綜合報導
黃渤。(取材自微博)
黃渤。(取材自微博)

由黃渤、吳磊、高葉領銜主演的科幻冒險電影「群星閃耀時」，講述未來時空，三名中國航天員在返回地球的途中，與地面失去聯繫，萬分危急時刻，收到一條電子信號，而他們的命運將被這個訊號裡隱藏的一段神祕代碼徹底改變。

新快報報導，監製黃建新透露，自己是個好奇心特別強的人，各種類型的電影都想嘗試，早年也拍過科幻電影，「覺得『群星閃耀時』有大量科學依據做支撐，是一部真正的科幻電影」；導演章笛沙提及創作初衷，「我一直想講一個屬於中國人自己的科幻故事，相信這部電影一定能為觀眾帶來一場科幻盛宴」。

片中飾演中國太空站載重專家的黃渤表示，「人類從古至今一直都有探索宇宙的願望，而這部電影正是連結了過去、現在和未來，帶領我們奔赴屬於全人類的星辰大海。」

飾演中國科研工作者的吳磊稱，「電影將不同時代中國人的命運緊緊凝聚在一起，共同邁向浩瀚的宇宙星河。」

吳磊。(取材自微博)
吳磊。(取材自微博)

出演中國航天員的高葉則表示，「這是一個關於中國航天人薪火相傳的故事，希望透過這部電影和大家一起探索宇宙，仰望星空。

報導稱，黃建新、章笛沙在上海電影節現場，借用火箭發射前「倒數計時」的概念分享了創作歷程。譬如，當銀幕出現數字「4」時，章笛沙說這代表「影片的四大期待」，首先，這是一部硬科幻冒險電影，第二，影片有非常震撼的視覺奇觀，第三，影片集結了國內頂尖演員參與；第四，影片具有很強的家國情懷，情感核心很中國。

高葉。(取材自澎湃新聞)
高葉。(取材自澎湃新聞)

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