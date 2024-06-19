觀影說劇／黃渤、吳磊、高葉 演繹中國科幻故事

黃渤。(取材自微博)

由黃渤、吳磊、高葉領銜主演的科幻冒險電影「群星閃耀時」，講述未來時空，三名中國航天員在返回地球的途中，與地面失去聯繫，萬分危急時刻，收到一條電子信號，而他們的命運將被這個訊號裡隱藏的一段神祕代碼徹底改變。

新快報報導，監製黃建新透露，自己是個好奇心特別強的人，各種類型的電影都想嘗試，早年也拍過科幻電影，「覺得『群星閃耀時』有大量科學依據做支撐，是一部真正的科幻電影」；導演章笛沙提及創作初衷，「我一直想講一個屬於中國人自己的科幻故事，相信這部電影一定能為觀眾帶來一場科幻盛宴」。

片中飾演中國太空 站載重專家的黃渤表示，「人類從古至今一直都有探索宇宙的願望，而這部電影正是連結了過去、現在和未來，帶領我們奔赴屬於全人類的星辰大海。」

飾演中國科研工作者的吳磊稱，「電影將不同時代中國人的命運緊緊凝聚在一起，共同邁向浩瀚的宇宙星河。」

吳磊。(取材自微博)

出演中國航天員的高葉則表示，「這是一個關於中國航天人薪火相傳的故事，希望透過這部電影和大家一起探索宇宙，仰望星空。