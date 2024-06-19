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曾自爆睡過5男 29歲港姐冠軍林鈺洧 傳祕戀60歲富商

娛樂新聞組╱綜合報導
林鈺洧自2022年當選港姐冠軍後，一直話題不斷。(取材自Instagram)
林鈺洧自2022年當選港姐冠軍後，一直話題不斷。(取材自Instagram)

曾在星座節目「對號入座」自爆有5名性伴侶的2022年港姐冠軍林鈺洧，傳出與1981年港姐亞軍錢慧儀前夫、香港大生銀行後人馬清揚祕密交往，男方年約60歲，足以當她父親。

港媒報導，林鈺洧每星期都會有幾天在中環與馬清揚「一起吃飯」，兩人正在交往的事眾所皆知。社交界傳出林鈺洧不時進出馬清揚位於山頂的豪宅，有名貴跑車代步，加上「小房子搬大屋」，搬到同區較貴的地段。而桃花旺的她，最近都會跟異性保持距離，被猜測是不想讓馬清揚誤會。

馬清揚(右)的前妻是1981年港姐亞軍錢慧儀(左)。(取材自微博)
馬清揚(右)的前妻是1981年港姐亞軍錢慧儀(左)。(取材自微博)

29歲林鈺洧兩年前榮獲港姐冠軍，她也是星二代，生父是年輕時曾被封為「香港第一美男」的林俊賢。林鈺洧是林俊賢與第一任太太所生，擁有四分之一英國血統，不過在她一歲時父母就離婚，因此她有很常一段時間沒有見過父親，直到2010年透過臉書，父女倆才聯絡上，重拾父女情。

之前林鈺洧曾在節目上大談自己的性經驗，她說遇到過雙魚座的男生，在性愛時只有0秒和3秒；而天蠍座的男生則讓她大讚，在床上體力好、招式多又耐久，更自爆有過五名性伴侶。

至於馬清揚，他含著金湯匙出生，是香港大生銀行後人，同時也是業餘賽車手。馬清揚似乎對港姐情有獨鍾，前妻是1981年港姐亞軍錢慧儀，2年前才結束27年婚姻。

林鈺洧(左)的爸爸是男星林俊賢。(取材自微博)
林鈺洧(左)的爸爸是男星林俊賢。(取材自微博)

香港 臉書 賽車

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