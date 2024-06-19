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「墨雨雲間」惡女陳喬恩 壞到最高點 觀眾不捨她下線

娛樂新聞組╱綜合報導
陳喬恩在「墨雨雲間」中飾演壞後母「季淑然」，惡女演技獲好評。(取材自微博)
陳喬恩在「墨雨雲間」中飾演壞後母「季淑然」，惡女演技獲好評。(取材自微博)

台灣女星陳喬恩在新陸劇「墨雨雲間」中飾演女主角「薛芳菲」（吳謹言 飾演）的後母「季淑然」，惡女演技大獲好評，最新一集中她惡行被薛芳菲揭發而崩潰大哭，甚至讓網友以為她要下線了，覺得很遺憾。

綜合媒體報導，「墨雨雲間」火紅，就連女星秦嵐、伊能靜都是該劇星級粉絲，其中伊能靜更撰寫長文讚：「吳謹言的臉真的比20多歲的她更有味道，時間給了她有故事的眼睛；陳喬恩是驚喜，善良美好的她化身暗黑後母，果然能突破自己的只有自己。」

而戲中「季淑然」害相國千金姜梨背上莫須有罪名含冤而死，陳喬恩也在被揭發橋段播出後發文：「淑然啊~妳有十年的時間可以改變去救梨兒，可妳什麼都沒有做，咎由自取啊。」並回憶當時拍攝狀況，坦言「拍完整個虛脫癱倒，哭到回去都不用卸妝了、完全裂掉~眼睛好痛好過癮好自虐好爽。」

一番有感而發讓外界以為她的戲分恐到此結束，竟有「季淑然下線」關鍵詞登上熱搜，陳喬恩直呼「誤會了」。

「墨雨雲間」接下來將進入重頭戲，吳謹言將為「薛芳菲」及薛家復仇。戲的前段她嫁給狀元郎「沈玉容」，卻因「婉寧長公主」橫刀奪愛，慘遭「沈玉容」活埋，薛家父、弟也重傷幾乎死去，吳謹言為「姜梨」報完仇後，下階段將是前進皇宮為自己及家族復仇，屆時情況將更為險峻。

陳喬恩在「墨雨雲間」中飾演壞後母「季淑然」，惡女演技獲好評。(取材自微博)
陳喬恩在「墨雨雲間」中飾演壞後母「季淑然」，惡女演技獲好評。(取材自微博)

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