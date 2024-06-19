陳奕迅重摔縫30針 2個月演唱會全停

陳奕迅日前重摔撞傷下顎骨縫30針，6、7月的巡演全數取消或延期。(取材自Instagram)

歌手陳奕迅上周打網球中暑休克，昏倒撞地導致腮骨（下顎骨）骨裂、下巴皮膚破裂傷口深可見骨，緊急動刀縫了30幾針，稍早其經紀公司在Instagram緊急發聲明，表示他需休養治療，因此下個月6場佛山站巡演全數延期。

陳奕迅才取消了近兩周重慶6場演唱會，公司指陳奕迅恢復進度良好，「然而經過醫療團隊評估，建議陳奕迅繼續接受物理治療，以讓腮骨附近肌肉及口部張合活動恢復正常，康復期需要六個星期」。

陳奕迅團隊經慎重考慮後，決定延後佛州 站演出，「我們很遺憾地宣布，原定於2024年7月12-14日、19-21日的陳奕迅『Fear and Dreams』六場佛山站演唱會，需延期至2025年1月舉行。給受影響的歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，我們表示誠摯歉意，還請大家諒解」，延期及補償安排可洽主辦單位廣州寶輝文化發展有限公司。

天王劉德華今年也重返歌唱舞台，早前宣布舉行全新巡迴演唱會「今天…is the Day」，並於內地八大城市上海、廣州、北京、南京、杭州、深圳、成都和重慶等演出。這次是劉德華相隔10年，首次回歸內地舞台，首站上海將於7月5至７日，及7月11至13日舉行6場。