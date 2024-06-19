我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約公校招生 特殊高中亞裔錄取率高達52%

飛官將比戰機少 烏克蘭議員控美國 蓄意拖延F-16飛官訓練

吳彥祖po照緬懷父親 網友歪樓只在乎他臉上東西

娛樂新聞組╱即時報導
吳彥祖分享學生時期與父親的合照，於父親節悼念亡父。（取材自Instagram）
吳彥祖分享學生時期與父親的合照，於父親節悼念亡父。（取材自Instagram）

49歲香港男星吳彥祖在社群PO出學生時代與爸爸的合照，緬懷過世兩年的父親，不過許多網友反將焦點擺在他滿臉的痘痘上。

吳彥祖近日放上學生時代與爸爸的同框照，照片中，父子穿著筆挺的西裝，吳彥祖將手搭在爸爸的肩膀上，爸爸也摟著兒子的腰，感情十分緊密。當年的吳彥祖就長得英俊瀟灑，有明星氣息，但網友發現，吳彥祖臉上長了好幾顆痘痘，忍不住驚呼：「居然還有青春痘，so real，但還是這麼帥」、「真是青春痘也擋不住的帥啊」、「原來吳彥祖也長痘痘」。

吳彥祖也曾PO多年前合影悼念媽媽。（取材自Instagram）
吳彥祖也曾PO多年前合影悼念媽媽。（取材自Instagram）

吳彥祖上月也PO多年前與媽媽的合影，感性地寫下：「媽媽離開我已經快十年了，但我仍然每天都想念她。祝天下所有媽媽母親節快樂！媽媽母親節快樂！愛你！」照片中，吳彥祖戴著眼鏡也無損顏值，五官立體、深邃，且身材高大挺拔，完全是老天賞飯吃。

吳彥祖不僅得過金馬最佳男配角獎，還有一張帥臉，曾與金城武、古天樂、陳冠希齊名為香港四大美男。他的演技曾被批評，有人指吳彥祖都帥成這樣了，根本不需要演技，這正是吳彥祖最害怕聽到的答案。他不只一次在不同場合表示，並不覺得自己多帥，也不願多談自己的外表，「長相是我無法決定的，『好看』是大家形容的，我只是個普通演員。」

49歲香港男星吳彥祖。（圖／迪士尼提供）
49歲香港男星吳彥祖。（圖／迪士尼提供）

母親節 香港 張帥

上一則

曾自爆睡過5男 29歲港姐冠軍林鈺洧 傳祕戀60歲富商

延伸閱讀

抖音帳號一堆冒牌貨 吳彥祖喊話：各地阿祖「收手」

抖音帳號一堆冒牌貨 吳彥祖喊話：各地阿祖「收手」
搜尋自己帳號卻出現一堆冒牌貨… 吳彥祖喊話「各地阿祖」：收手吧

搜尋自己帳號卻出現一堆冒牌貨… 吳彥祖喊話「各地阿祖」：收手吧
馮德倫一句話問倒川普 網民：你在另一個層次

馮德倫一句話問倒川普 網民：你在另一個層次
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
李明依出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

2024-06-16 13:07
恬娃的卡拉OK坊今天開幕。記者林怡秀／攝影

除了白雲 還有這名女星也要出手幫唐治平

2024-06-17 10:40

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他