「老情歌」歌手「胖」若兩人 暴肥看不見脖子

呂方身形明顯暴肥一圈，甚至胖到連脖子都看不見。（取材自小紅書）

60歲香港 資深歌手呂方近來出席拚盤演唱會時，被發現身形明顯腫了一大圈，與過往清秀帥氣模樣相比，有如一個吹漲的氣球 「胖」若兩人，被指是樂壇安西教練，更被譏諷「招牌矇珠眼慘變一線眼。」

呂方2020年閃婚小16歲有「半億富婆」稱號的電商 天后伍惠寶，婚後似乎不忌口。從流傳的影片看出，幸福肥的呂方，日前出席黑龍江的拚盤演唱會，登台獻唱「彎彎的月亮」時，不僅暴肥一圈，臉部幾乎是過往的2倍大，而下巴線條消失，被說誇張到連脖子都看不見，現場觀眾噓聲連連。

影片曝光後，網友毒舌評論：「呂方了確實是『方』了」 、「居然胖成這個樣子，讓人難以置信」、「胖到聲線都變了，明顯中氣不足，和以前相比真的差很多」 、「根本認不出來是呂方」 、「真的該好好減肥一下了」。

呂方與鄭裕玲愛情長跑16年。(本報資料照片)

呂方當年以「彎彎的月亮」、「老情歌」走紅，當紅之際與大7歲的香港女星鄭裕玲談姐弟戀，不過愛情長跑16年後，因為生活模式不同分手。呂方原本不婚主義，2020年5月奉女成婚，讓他在56歲時宣告升格當新手爸爸。老婆伍惠寶傳擁有上億身價，不過去年遭男星邵子風點名欠債70萬港幣，伍惠寶事後發出聲明，表示已經報案並交由律師處理，