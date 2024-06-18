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觀影說劇／鄧超攜手榮梓杉 「沙海之門」尋生機

娛樂新聞組╱綜合報導
「沙海之門」由鄧超、榮梓杉(圖)主演。(取材自微博)
「沙海之門」由鄧超、榮梓杉(圖)主演。(取材自微博)

鄧超、榮梓杉、楊子姍主演的電影「沙海之門」，近日亮相上海國際電影節及微博電影之夜。該片講述因為一場風暴，讓本不可能有交集的逃兵張三和帝王李四在沙漠相遇，命運相連的兩人結伴同行，一路上又共對萬里狂沙的故事。

「沙海之門」改編自吳有音的長篇小說「沙海無門」，電影由吳有音親自執導並編劇。鄧超在片中飾演士兵張三，敵軍貴族李四由榮梓杉扮演；張三一心只想帶著攢下的軍餉回家過老婆孩子熱炕頭的簡單生活，心有城府的李四卻懷著更為遠大的理想。

影片將金字塔頂端和底端的人物以生死相搏的方式放到一起，心懷善念但身分低微的張三，有遠大志向卻心狠手辣的李四，兩個豐滿具體的人物，一場極致的沙漠生死感官體驗，和同一種想要歸家的執念，向觀眾呈現一段別樣的大漠人生故事。

吳有音說，張三、李四是最普通的名字，更是芸芸眾生的名字，影片最想傳達的不僅是悲憫和善良，還有「燕雀歸家」和「婦人之仁」。

先前釋出的「張三的眼淚」版預告中，鄧超一改往日形象，自然接地氣的表演，張弛有度的情緒，將小人物張三刻畫得惟妙惟肖。

「沙海之門」劇組在新疆克拉瑪依市烏爾禾區選用實景拍攝，全組人員體驗黃沙之行，走入極旱之地還原影片大漠風光，黃沙之間無不透露著尋生的希望，極端的自然環境和人物對抗也傳達了不一樣的人性格局。據悉，影片仍有大量特效在製作中。

「沙海之門」由鄧超(圖)、榮梓杉主演。(取材自微博)
「沙海之門」由鄧超(圖)、榮梓杉主演。(取材自微博)

鄧超 新疆 微博

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