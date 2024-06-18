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媽比女兒美？ 劉亦菲65歲母親生圖曝光

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

女星劉亦菲一向有著「神仙姐姐」封號，網上曾流傳過劉亦菲外婆、媽媽、阿姨的組合照，一家基因果然強大，難怪劉亦菲曾自嘲是「全家最醜」。近日，有網友在國外偶遇劉亦菲媽媽，照片曝光後，網友紛紛大讚「果然歲月不敗美人」、「終於知道劉亦菲為何這麼美」。

由劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新、霍建華、彭冠英主演的電視劇「玫瑰的故事」正在熱播，劉亦菲在劇中的百變造型、感情世界皆成為網友熱議焦點。近日，有網友分享在義大利偶遇劉亦菲母親的照片，她的逆天顏值再度成為焦點。

照片中可見，劉亦菲的母親劉曉莉穿墨綠色上衣搭配花色絲巾，頭上還架了太陽眼鏡，散發老牌大明星氣質；當時，她坐在一間百年歷史的露天咖啡廳用餐，一顰一笑，溫婉動人。

劉亦菲母親的照片在網上瘋傳，有網友看了大讚，「果然歲月不敗美人」、「劉亦菲完美繼承母親基因」、「岳母大人氣質真的太好了」、「彷彿看到劉亦菲66歲的樣子」。

據悉，66歲的劉曉莉是名舞蹈演員，劉亦菲受到母親薰陶，15歲拍廣告出道，翌年在「天龍八部」飾演王語嫣，靠著仙氣形象暴紅。早年劉亦菲的母親常陪著她拍戲，隨著劉亦菲年紀漸長，母親則愈趨低調。

據悉，劉亦菲21歲時曾和李連杰、成龍拍電影「功夫之王」，當時，劉曉莉也客串了王母娘娘一角，母女罕見在大銀幕同框。

劉亦菲母親的照片曝光後，驚艷一票網友。(取材自微博)
劉亦菲母親的照片曝光後，驚艷一票網友。(取材自微博)

劉亦菲 義大利 李連杰

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