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忘年戀走調 周冬雨「朝雲暮雨」票房遇冷

娛樂新聞組╱綜合報導
范偉(右)、周冬雨在片中各懷心思。(取材自微博)
范偉(右)、周冬雨在片中各懷心思。(取材自微博)

由張國立執導，范偉、周冬雨主演的電影「朝雲暮雨」，上映後引起廣泛討論，尤其是周冬雨在電影後段會因意外成為植物人，只靠眼神和嘴巴微動來演繹；雖然周演技獲好評，但電影票房卻最終只有約1879萬人民幣(約260萬美元)，豆瓣評分也只有6.4，不少觀眾歸咎劇情改動不合理。

「朝雲暮雨」改編自真實故事「穿婚紗的殺人少女」，講述老秦服刑27年後刑滿出獄，想娶妻生子開啟新人生，意外結識未成年時期曾殺過人、同樣剛出獄的女孩常娟，兩人一個求子，一個求財，於是開始一段各懷目的的利益婚姻。

原是一宗騙案，但老秦後來發現騙婚背後，是因為常娟當年為父母報仇錯殺一女孩，騙彩禮就是為了賠款贖罪。最後常娟跳樓自殺，變成半身癱瘓，老秦卻不再追究，反而自願照顧常娟下半生。

香港01報導，「朝雲暮雨」看似是無私的忘年戀故事，但不少網友認為，劇情一大改動令全片走樣，電影中段講到老秦在婚後强暴常娟，讓整個戲軌變調，本應是無私照顧對方，卻因為強暴情節，令日後每天幫周冬雨洗澡、照顧日常都變得不再純愛，甚至像極將對方據為己有的感覺。

還有不少網友指出，雖然佩服范偉的演技，但二人的年齡差足足30年，比原著差距更大，導致大家沒太大動力去看這段忘年戀。

周冬雨在「朝雲暮雨」中成為植物人，演技大爆發，票房卻遇冷。(取材自微博)
周冬雨在「朝雲暮雨」中成為植物人，演技大爆發，票房卻遇冷。(取材自微博)

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