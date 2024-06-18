我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

「三體」電影版官宣張藝謀執導 口碑兩極

娛樂新聞組╱綜合報導
張藝謀將執導電影版「三體」。(取材自微博)
張藝謀將執導電影版「三體」。(取材自微博)

劉慈欣創作的科幻小說「三體」曾獲「雨果獎」最佳長篇小說獎，在全球擁有廣大讀者，改編的電視劇相繼問世，電影版也傳出新進展。光線傳媒董事長王長田宣布，「三體」電影將由導演張藝謀執導，目前已進入前期籌備階段。

上海國際電影節的金爵電影論壇期間，宣布一項重大消息，由光線傳媒與三體宇宙聯合出品的「三體」電影，將會由演張藝謀執導，這也是張藝謀40年電影生涯中，首度拍攝科幻題材。

騰訊版「三體」去年播出後，立即成為熱門劇，上線一小時即打破騰訊紀錄，Netflix版「三體」劇集播出後，亦立即成為香港及全球多國的熱播榜首，是串流最受歡迎的劇集之一。

張藝謀將執導電影版的消息傳開後，在網上掀起熱議，網友期待度很高，有人說，「必須張藝謀，還得張藝謀」，非常看好張藝謀的實力；但也有網友質疑張藝謀適合人文情懷的片子，如果讓他拍科幻片，會有一種走錯片場的錯位感。

張藝謀在微博電影之夜回應將執導電影版「三體」，表示「三體」不僅充滿科幻神秘力量，還有著超乎想像的世界觀，「劇本目前還在修改調整，我與製作團隊會盡全力製作的」。

據悉，劉慈欣曾說，很希望張藝謀來拍這部電影，並稱讚張藝謀是「既中國又世界」的導演，雖然曾迷失在商業化中，但依舊潛力無限。

香港 微博 Netflix

上一則

歐弟將迎來三寶 喊「原子少年2」收視攻頂就結婚

下一則

59歲李芳雯靠挨餓凍齡 30年來都穿S號

延伸閱讀

「三體」電影版有新進展 官宣將由這位「大導演」執導

「三體」電影版有新進展 官宣將由這位「大導演」執導
周冬雨演技大爆發…「朝雲暮雨」票房卻爆冷 網揪一原因

周冬雨演技大爆發…「朝雲暮雨」票房卻爆冷 網揪一原因
「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠

「腦筋急轉彎2」首映周末吸金1.5億 票房登冠

張藝謀將執導電影版「3體」劉慈欣曾讚他「既中國又世界」

張藝謀將執導電影版「3體」劉慈欣曾讚他「既中國又世界」

熱門新聞

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

「墨雨雲間」37歲女演員臉太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

2024-06-16 07:00
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
李明依出席「戒菸就贏」比賽頒獎典禮。記者沈昱嘉／攝影

李明依揭狄鶯管教孫安佐內幕 當年被她嗆「不懂教孩子」

2024-06-16 13:07
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄