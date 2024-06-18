「三體」電影版官宣張藝謀執導 口碑兩極

張藝謀將執導電影版「三體」。(取材自微博)

劉慈欣創作的科幻小說「三體」曾獲「雨果獎」最佳長篇小說獎，在全球擁有廣大讀者，改編的電視劇相繼問世，電影版也傳出新進展。光線傳媒董事長王長田宣布，「三體」電影將由導演張藝謀執導，目前已進入前期籌備階段。

上海國際電影節的金爵電影論壇期間，宣布一項重大消息，由光線傳媒與三體宇宙聯合出品的「三體」電影，將會由演張藝謀執導，這也是張藝謀40年電影生涯中，首度拍攝科幻題材。

騰訊版「三體」去年播出後，立即成為熱門劇，上線一小時即打破騰訊紀錄，Netflix 版「三體」劇集播出後，亦立即成為香港 及全球多國的熱播榜首，是串流最受歡迎的劇集之一。

張藝謀將執導電影版的消息傳開後，在網上掀起熱議，網友期待度很高，有人說，「必須張藝謀，還得張藝謀」，非常看好張藝謀的實力；但也有網友質疑張藝謀適合人文情懷的片子，如果讓他拍科幻片，會有一種走錯片場的錯位感。

張藝謀在微博 電影之夜回應將執導電影版「三體」，表示「三體」不僅充滿科幻神秘力量，還有著超乎想像的世界觀，「劇本目前還在修改調整，我與製作團隊會盡全力製作的」。

據悉，劉慈欣曾說，很希望張藝謀來拍這部電影，並稱讚張藝謀是「既中國又世界」的導演，雖然曾迷失在商業化中，但依舊潛力無限。