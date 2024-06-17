「三體」電影版有新進展 官宣將由這位「大導演」執導

張藝謀傳出將執導電影版「三體」。(取材自微博)

劉慈欣創作的科幻小說「三體」曾獲「雨果獎」最佳長篇小說獎，在全球擁有廣大讀者，改編的電視劇相繼問世，「三體」電影版也傳出新進展。光線傳媒董事長王長田16日宣布，光線和三體宇宙共同開發的電影「三體」將由導演張藝謀執導，目前已進入前期籌備階段。

中國年度影壇盛事「上海國際電影節」16日正式開幕，上午舉行的金爵電影論壇期間，宣布一項重大消息，由光線傳媒與三體宇宙聯合出品的電影版「三體」，將會由殿堂級導演張藝謀執導，這也是張藝謀40年電影生涯中，首部拍攝的科幻題材電影。

「三體」騰訊版去年於中國播出後，立即成為熱門劇，上線一小時已打破騰訊熱度紀錄，此後亦高踞熱播榜。Netflix 版「三體」劇集播出後，亦立即成為香港 及全球多國的熱播榜首，亦成為串流最受歡迎的原創劇集之一。

張藝謀將執導「三體」電影版的消息傳開後，在網上掀起熱議，網友一致表示期待，有人說，「必須張藝謀，還得張藝謀。」也有網友看好張藝謀的實力。

據悉，劉慈欣曾說，很希望張藝謀來拍這部電影，並稱讚張藝謀是「既中國又世界」的導演，雖然曾迷失在商業化中，但仍認為張藝謀潛力無限。