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袁婭維「歌手」衝榜成功 那英唱「忘不了」險淘汰

娛樂新聞組／綜合報導
袁婭維衝榜成功。（取材自微博）
袁婭維衝榜成功。（取材自微博）

「歌手2024」自開播以來話題不斷，備受關注的衝榜之戰日前落幕，實力唱將尚雯婕與袁婭維向排名前四的線上歌手發起衝榜挑戰，最終袁婭維成功衝榜。線上歌手孫楠則蟬聯周冠軍，張釙琪遺憾暫別舞台，而那英非常驚險地以排名第4順利留下。

最新一集的節目當中，CP查理宣布無法參與演出，而那英精心準備演唱童安格的「忘不了」，且那英還不斷說這是她30年來首次在節目中打頭陣，擔任第一個出場演出的歌手。不過，網友聽完那英演唱的「忘不了」紛紛在網路辣評：「天啊！放過這首歌吧」、「感覺那姐學習能力無法一周一新歌啊啊啊」、「聽著想睡覺」、「怎麼這麼平淡無味」。

新晉實力歌手張釙琪將「是日救星」改編成激昂搖滾曲風，頗具衝擊力與感染力，不過當晚名次墊底，遺憾出局。

衝榜歌手尚雯婕當晚唱「歸途有風」，錄製一集就出局，讓粉絲不滿痛批賽制有問題，認為製作單位把尚雯婕當「工具人」。

袁婭維則選擇自己的原創作品「BORED」強勢衝榜，復古造型與迷人聲線讓人陶醉，她以鬆弛自由卻活力四射的演唱燃動現場，強烈個人風格和態度帶給聽眾多元的音樂美感刺激，最終挑戰成功。網友評論道“還是我熟悉的那個Tia”， “她完全是來享受歌手舞台的”。

袁婭維事後在社交平台上發文回應自己在《歌手2024》沖榜成功一事，她表示：「當天七七八八忙完工作太晚了，頭髮都沒力氣洗就睡了，但多睡了一會兒好開心。謝謝大家的愛，有不完美的地方請大家包容，總之謝謝身邊所有美好的能量，謝謝音樂愛我，都要好好愛自己。」

那英演唱「忘不了」，遭到網友嫌棄。（取材自微博）
那英演唱「忘不了」，遭到網友嫌棄。（取材自微博）

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