「異人」尬東方祕術 被逼練武還學脫口秀

「異人之下」是「封神三部曲」導演烏爾善操刀的奇幻動作片。（取材自微博）

「封神三部曲」導演烏爾善操刀的奇幻動作「異人之下」日前官宣定檔，烏爾善表示，如果說「封神三部曲」是我們對傳統文化的保護和尊重，那麼「異人之下」便是如何讓傳統文化融入當代生活。

新快報報導，「異人之下」聚焦當代都市，隱藏在普通人中的異人們操著來自東方的神祕之術，為了各自的目的掀起一場波瀾壯闊的異能狂歡。本片改編自米二創作的爆款國漫「一人之下」，漫畫連載僅8年點擊量便超300億，被很多人稱為「巔峰國漫」。

從取材3000年國民神話的「封神三部曲」，到改編300億點擊量巔峰國漫的「異人之下」，烏爾善希望不斷挑戰稀缺題材，將傳統文化創新性表達。談到創作初衷，烏爾善表示，除了對漫畫裡國風異能世界的著迷，類型的拓新也是重要的原因，「漫改電影在我們的銀幕上非常少，而像『異人之下』這種有異能、有幻想設定、發生在年輕人身邊的故事就更加少見。」此外，漫畫最吸引他的一點，就是它將中國最傳統與最時尚的東西結合在了一起。

影片同時曝光了演員陣容，並發布了角色海報和動態海報。胡先煦、李宛妲、馮紹峰、喬振宇、宋寧峰、娜然、那爾那茜、蘭西雅、熊穩穩、鄔家楷、王勁鬆在各自專屬顏色的「炁」的縈繞下悉數亮相。此外，在近日發布的定檔預告中，各門派異人輪番出場，金光術、雷法、拘靈遣將、傀儡術等令人眼花繚亂的功法和漫畫裡的名場面被一一呈現。影片年輕、好玩甚至特立獨行的氣質也展現得淋漓盡致。隨著「電」力全開的動感音樂，一場酷炫熱血的異能大戰即將上演。

值得一提的是，為了一眾主演在片中能更好地呈現出異人們的狀態，烏爾善導演開辦了「異人訓練營」來進行選角和訓練。除了熟悉的全球海選、嚴酷的淘汰制，演員們還要進行傳統武術、傳統文化、專業表演等課程的學習和定期的試妝、報告演出。

胡先煦為了練成和角色張楚嵐一樣「隨時隨地張口就來」的能力和強大的心理素質，被導演要求「特訓」，每天為大家說一段脫口秀。李宛妲這次飾演武功高強的馮寶寶，為此學習了八卦掌、八極拳、太極拳和形意拳，學有所成的她更是在拍完戲後參加了北京市傳統武術錦標賽，並榮獲青年組女子八極拳一等獎。

娜然為了符合角色夏禾風情萬種的氣質，在學習八卦掌、八極拳、蛇拳、形意拳、太極拳等之餘，還掌握了鋼管舞、騎摩托車等新技能。那爾那茜為了適配角色風莎燕「百步拳」的異能，專門學習了翻子拳和通臂拳等大開大合的拳法。