火爆男轉性？吳鎮宇遭私生飯跟拍 冷問：拍完了嗎

吳鎮宇遭到私生飯跟隨，罕見沒有動怒。(取材自微博)

香港 資深演員吳鎮宇近年將演藝重心移至內地，但他日前遭到多名私生飯跟拍，甚至尾隨到酒店房間門口，行徑跨張。面對粉絲瘋狂行為，一向火爆的吳鎮宇並沒有當面發飆，只是不滿地問，「拍完了嗎」，他這一個舉動令不少網友訝異。

香港01報導，繼早前「無限超越班2」播畢後，吳鎮宇錄製的另一檔綜藝節目「萌探2024」開播，該節目為他帶來不少話題，令觀眾看見他多元一面，與平日嚴肅的印象大相逕庭，令大家刮目相看。

隨着曝光率增高，他的一舉一動都備受關注，甚至遭到不少私生飯跟隨。從網上曝光的影片可見，當時的吳鎮宇與其同行的工作人員正跟多位疑是私生飯爭論，其中有一位女性工作人員大聲表示不滿，「這可以跟上樓的嗎？」

而吳鎮宇卻沒有大發雷霆，似乎在壓抑著情緒，最後他面帶笑容冷靜地表示，「拍完了嗎？」雖笑著說話，但語氣卻帶著不滿。

影片曝光後，不少網友表示吳鎮宇的態度已十分不錯，換做從前的他，早已火爆怒斥。

據悉，吳鎮宇在圈內是出了名的火爆脾氣，他曾被交往8年的李婉華公開爆料脾氣差，指兩人交往期間不時爭吵，他激動起來甚至會扔東西。

吳鎮宇自己也曾說過，「有人說我現在比以前紅了，所以脾氣不好，但我以前不紅的時候脾氣更爛，因為人的性格是很難改變的，我不能忍受在工作上不理解或者讓我不舒服的地方」。