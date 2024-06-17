上郝蕾表演課？吳謹言被讚哭戲有層次 3女星被點名快去

吳謹言說台詞時，口型變化自然許多。(取材自微博)

由「復仇女王」吳謹言主演的古裝電視劇「墨雨雲間」，開播後收視一路攀升，收到不少好評，包括吳謹言的演技也有著很大的提升，尤其是哭戲演得特別有層次。據悉，吳謹言曾跟隨著知名演員郝蕾上表演課，不少網友呼喊，「楊冪 、趙麗穎 、楊紫也趕緊去報名」。

「墨雨雲間」講述縣令之女薛芳菲，被想攀附權貴的丈夫設計殺害，但她死裡逃生後，受到救命恩人、中書令的女兒姜梨臨終囑託，假借她的身分回到京城，並在男主蕭蘅的幫助下，克服重重艱險，復仇成功的故事。

吳謹言飾演的薛芳菲歷經劫難，在劇中不乏哭戲，但有不少網友發現，吳謹言的哭戲不是一味地流淚，而是有起承轉合跟節奏。當面對愛人陷害時，首先紅了眼框，淚水在眼睛裡打轉，再慢慢地一滴一滴落下，淒婉美麗。

而面對着父親遭到欺凌時，她隱忍心中悲痛，先是雙眼泛紅，眉骨緊鎖，鼻子、嘴巴抖動，到最後任由淚水流下，情緒飽滿，感染力非常強。有網友表示，「有層次的哭戲，才最令人動容」，還有人誇吳謹言，「演技肉眼可見的進步」。

不只是哭戲，吳謹言的台詞功力也大有進步，口型變化不再像演「延禧攻略」時那般用力，而是跟著情緒節奏走，整體看上去自然許多。於是大家紛紛好奇，吳謹言是怎麼做到的。