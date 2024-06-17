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胡歌濾鏡下「臉歪嘴斜」 喊「幸福到變形」

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌在濾鏡下五官大變形。(取材自微博)
胡歌在濾鏡下五官大變形。(取材自微博)

大陸男神胡歌日前赴台灣參加「對話青年」講座，掀起一股熱潮。近日，胡歌被PO出一支為上海國際電影節宣傳的影片，不料卻因開了瘦臉濾鏡，導致「臉歪嘴斜」、五官大變形，連他本人也跳出來吐槽，引起網友熱議。

影片中可見，胡歌穿著黑色外套搭白T，相當清爽，但他的臉部卻顯得有些歪，嘴巴也都斜了，可說是五官完全變形，連背景牆上的線條都嚴重扭曲。原來是瘦臉美顏濾鏡開太強的緣故。

對此，不少網友跳出來留言，「長得好看的人用濾鏡就會變得很奇怪」、「開了瘦臉吧」、「你都變外星人了」、「還是原來比較帥吧」。

連胡歌自己都轉發影片問說，「請問這是什麼濾鏡？背景都變形了！」騰訊視頻回覆：「我們愛哥愛到了變形！」結果胡歌又表示：「是我幸福到了變形」。雙方互度引得網友大笑「簡直太逗了，非常的歡樂」，還有人打趣，「這兩人的回應有一點調情的感覺」、「不管變形還是變型，你都最型」。

其實，不適合大開濾鏡的除了胡歌，還有女星郭碧婷。

前段時間，郭碧婷現身直播間宣傳「浪姐5」，她上線後先是和朱丹、尚雯婕打招呼，之後突然被畫面中尖下巴、超大眼睛的自己嚇到，直呼「這什麼？美顏成這樣，我要弄小一點」，於是毅然關掉美顏。「郭碧婷直播關美顏」一度衝上熱搜第一。

胡歌被網友讚，長得好看不需要用濾鏡。(取材自微博)
胡歌被網友讚，長得好看不需要用濾鏡。(取材自微博)

胡歌

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