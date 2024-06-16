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賴冠霖宣布退圈 粉絲氣炸：徹底擺爛？

娛樂新聞組／綜合報導
賴冠霖宣布退圈，引爆粉絲怒火。(取材自微博)
賴冠霖宣布退圈，引爆粉絲怒火。(取材自微博)

22歲台灣藝人賴冠霖透過南韓選秀節目「Produce 101 S2」以男團「Wanna One」出道，近年將演藝重心轉往中國，日前他突宣布「轉換賽道」，被視為退出演藝圈，正當粉絲一頭霧水時，隔天網上流出他的「退圈信」，引爆粉絲怒火，認為他一點都不珍惜粉絲。

賴冠霖表示他已與經紀公司談妥解約，並稱當他告知同事所做決定時，其實大家都不理解，但「我很堅決」。他還說，本想邀請粉絲當面溝通，「但是我做不到」，坦承工作室帳上已沒多少資金，對粉絲感到抱歉，稱沒有給粉絲「硬氣」的機會，但他要粉絲放心，表示他沒有「跪」過。

他強調轉換賽道心意已決，並談到「愛自己」，透露自己無數次從噩夢中醒來，走進廁所看著鏡中人，卻「不愛鏡子裡的那個人」，所以這次他下定決心轉幕後，稱只有如此，他才能更珍惜過往的經歷，最後還喊話「我們都應該學會往前看了」。

對此，賴冠霖的粉絲們非常生氣，認為他一點都不珍惜粉絲，怒轟「101的時候就該做成標本」、「第一次認真追星追到被正主開除粉籍的」、「徹底擺爛嗎？」其實粉絲生氣原因不難理解，賴冠霖是選秀101出身的愛豆，說白了就是靠粉絲砸錢出道的偶像愛豆。

有網友直指，賴冠霖就像是個被粉絲慣壞的孩子，在「Wanna One」解散後，賴冠霖以舞台恐懼症為由，放棄愛豆去做演員，粉絲力挺到底，但賴冠霖當演員並未激起太大水花，於是賴冠霖又去拍紀錄片，但想做導演的他又沒有考上，於是便有粉絲怒喊，「賴冠霖行行幹破防」。

隨後，網上有人曬出疑為賴冠霖現身廈門集美大學的近照，透露他可能是去參加電影交流會，顯然是專心往導演方向發展。

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