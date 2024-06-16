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「墨雨雲間」37歲女演員太嫩 戲裡 「爹娘」都比她小好幾歲…

娛樂新聞組／即時報導
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)
何泓姍在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒。(取材自微博)

吳謹言當年憑藉宮鬥劇「延禧攻略」一炮而紅，沉寂2、3年後，近期她再度與製作人于正合作，復仇古裝劇「墨雨雲間」上線後，再次引發網友熱議。而劇中的配角也引不少話題，其中飾演表姐葉嘉兒的女星何泓姍，雖然37歲了，但顏值超嫩，連飾演她爹娘的演員，現實中都比她小。

何泓姍臉蛋小巧、五官精緻，她曾演過「如懿傳」、「鳳奕」、「錦心似玉」、「天龍八部」、「君九齡」等電視劇，讓人印象深刻。這次，她在「墨雨雲間」中飾演吳謹言的表姐葉嘉兒，性格活潑、為人爽快，給人滿滿的少女感。

但其實，何泓姍已經37歲，劇裡扮演何泓姍爹娘的演員，實際年齡都比她小，演她爹的向夏比她小4歲，演她娘的嗯吶朱莉比她小6歲，但是他們「一家三口」看起來卻私毫不違和。

據悉，向夏近年來演過不少出彩配角，做讓人印象最深刻的就是「為有暗香來」裡女主角華淺的哥哥華深，憨憨胖胖的，對妹妹卻是捨命的寵愛。

喜劇演員出身的嗯吶朱莉，一出場就憑藉著高辨識度長相和生動演技，獲得不少好評。但31歲的嗯吶朱莉，比演她女兒的何泓珊小6歲，也比演她外甥女的吳謹言小2歲。

對此，有網友表示，幾歲並不重要，重點是演技，出彩的演技才是整部劇的關鍵。

扮演何泓姍爹娘的向夏(左)和嗯吶朱莉，實際年齡都比她小。(取材自微博)
扮演何泓姍爹娘的向夏(左)和嗯吶朱莉，實際年齡都比她小。(取材自微博)

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