我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

周也下一個吳謹言？被轟耍大牌不理人

娛樂新聞組／綜合報導
外型甜美的周也有著「小章子怡」封號。(取材自微博)
外型甜美的周也有著「小章子怡」封號。(取材自微博)

以電影「少年的你」打開知名度的中國新生代女星周也，近日被爆在公開活動中對央視電影頻道記者態度冷漠，連對方喊她名字，她也黑臉不回應。相關影片流出後，引起網友熱議，而吳謹言暴紅後耍大牌的往事，也再被重提，有網友擔心，周也會變成下一個吳謹言。

外型甜美、氣質清新的周也有著「小章子怡」封號，近日卻陷入耍大牌風波。事件起源於央視電影頻道在官方帳號上發布的影片，只見周也面對央視電影頻道的鏡頭時，不僅沒有任何回應，還故意將頭轉向牆壁，迴避鏡頭，連記者喊她名字，她也不聽不聞，並全程黑臉，態度相當冷漠。

對此，周也方澄清表示，這並非正式的拍攝場合，對方沒有露出官方牌子，讓周也誤以為是私生飯或代拍，因此沒有回應。但隨著央視電影頻道再次放出證據，這些辯解立刻破功。

而周也過往的負面言行，也被網友一一扒出，包括在直播中多次讀錯「懺」悔的懺，被指文化素養不足；另外，拍攝「女將星」時，周也則被曝出使用五個替身，包括武替、水替、腳替、背替和馬替等，一點也不敬業。

據了解，周也不是第一個得罪央視記者的明星。近日因「墨雨雲間」人氣大漲的吳謹言，2018年因「延禧攻略」暴紅後，採訪通告排得太滿，竟然和央視電影頻道一再改時間、改地點，又要縮短採訪時間，氣得央視取消採訪，半夜發文「審判」她，吳謹言並一度遭到封殺。

吳謹言曾因採訪問題得罪央視，一度遭到封殺。(取材自微博)
吳謹言曾因採訪問題得罪央視，一度遭到封殺。(取材自微博)

上一則

林青霞致詞掀波…大明星常任畢典嘉賓 楊紫瓊勉學子勇敢嘗試

延伸閱讀

黑臉不理人… 周也耍大牌視頻流出 網憂：成下一個吳謹言

黑臉不理人… 周也耍大牌視頻流出 網憂：成下一個吳謹言
「我非要逆天而行」吳謹言破碎感拉滿 「墨雨雲間」1句話就火了

「我非要逆天而行」吳謹言破碎感拉滿 「墨雨雲間」1句話就火了
「墨雨雲間」男主角爆紅 傳搶走吳磊緋聞女友

「墨雨雲間」男主角爆紅 傳搶走吳磊緋聞女友
趙晴AI換臉扮「墨雨雲間」神醫 網：難怪演技好

趙晴AI換臉扮「墨雨雲間」神醫 網：難怪演技好

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

2024-06-14 08:00
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺