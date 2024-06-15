「我非要逆天而行」吳謹言破碎感拉滿 「墨雨雲間」1句話就火了

「墨雨雲間」吳謹言「復仇女王」強勢回歸。(圖／愛爾達電視提供)

吳謹言當年憑藉宮鬥劇「延禧攻略」一炮而紅，沉寂2、3年後，近期她再度與製作人于正合作，復仇古裝劇「墨雨雲間」上線後，再次引發網友熱議，劇中台詞「如果這是天命，我非要逆天而行」，體現女主角復仇雪恨的決心，一刀切中全劇主軸，更啟發網友創意不斷，意外暴紅。

「墨雨雲間」描述縣令之女薛狸（吳謹言飾），被想攀附權貴的丈夫一家設局陷害，甚至慘遭前夫活埋，死裡逃生後，接受救命恩人的臨終委託，假借中書令之女姜梨身分回京城，展開一連串手撕渣男以報血海深仇的故事。

劇中，一場有前夫和曖昧對象擔任主考官的琴藝比賽中，吳謹言除了表達女主角的琴藝高超外，更以哀傷的曲調隱喻角色將絕地反擊的決心，將主角的「不甘、恨、痛苦、不服輸」完整表達，尤其比拚到最後，她彈到手指出血，一抬眸眼眶也泛血，更令網友大讚「破碎感直接拉滿了」。

陳喬恩在「墨雨雲間」飾演惡毒繼母。(圖／愛爾達電視提供)

該劇亮點滿滿，除了吳謹言回歸，再度詮釋擅長的復仇戲，連配角卡司也相當豪華，陳喬恩往常都演女主角，此次卻扮演心機深重的惡毒繼母，光是嫁禍繼女讓自己流產的嘴臉，將壞到骨子裡的惡毒詮釋到位，一出場就令觀眾驚艷，與吳謹言展開一場表面和諧、明爭暗鬥的心機對決。