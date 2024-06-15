觀影說劇／「與鳳行」趙麗穎、林更新CP熱 海外版權賣9200萬美元

林更新和趙麗穎在「與鳳行」中組CP，人氣很高。(取材自微博)

由中國演員趙麗穎 、林更新領銜主演的「與鳳行」，改編自晉江文學城人氣作家「九鷺非香」的小說，海外版權已賣到16個國家，而2021年時，中國戲劇每集的最高海外版權是15萬美元，而「與鳳行」有39集，總共是585萬美元，加上16個國家，至少賺了6.7億人民幣（約9200萬美元）。

「與鳳行」從宣布開拍後即引起全網的討論和期待，趙麗穎、林更新不僅早於2017年就在經典古裝劇「楚喬傳」合作過外，當時這部全網播放量突破400億的作品紅遍各地，兩人在劇中的超甜互動更被劇迷封為「星玥CP」，而今，趙麗穎、林更新將以「與鳳行」睽違7年再度合作，兩人終於在粉絲們的擁簇下將再續前緣，飾演靈界鳳凰女王的趙麗穎與飾演世間最後一位上古神的林更新，兩人將擦出全新火花，展開一場絕美的愛情故事。

「與鳳行」故事講述靈界碧蒼王沈璃（趙麗穎 飾）為掌握自己的命運，在逃婚過程中受傷墜落人間，並在機緣巧合下偶遇下凡體驗生活的最後一位上古神君行止（林更新 飾）。行止肩負著守護天外天的重任，兩人攜手懲惡揚善、縱橫三界，並在相處過程中漸生情愫，然而他們在必須從愛情與責任之間進行艱難抉擇的同時，也將攜手展開一段強強聯合、充滿煙火氣和磅礴之力的新神話愛情故事。

近日傳出「與鳳行」光是海外版權就賣出6.7億人民幣，因此高層都對趙麗穎非常禮遇。

「與鳳行」在上月於重慶舉辦慶功宴，前一天導演鄧科、林更新都雙雙抵達重慶，而當時趙麗穎剛在重慶拍完「在人間」，特地為趙麗穎齊聚重慶意味明顯，同時也引發外界討論，指出趙麗穎雖然身為85花之首，但連導演鄧科都願意配合她，讓不少人紛紛好奇箇中秘辛。

不僅鄧科、林更新、趙麗穎出席「與鳳行」慶功宴，包含騰訊總裁、新麗傳媒董事長、芒果TV總裁、閱文集團總裁4大高層皆特地出席捧場。