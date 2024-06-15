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高雲翔爆再婚生女 傳離婚董璇後「無縫接軌」

娛樂新聞組／綜合報導
高雲翔、董璇2019年離婚。（取材自微博）
高雲翔、董璇2019年離婚。（取材自微博）

曾演出戲劇「羋月傳」中「義渠王」一角大紅的中國男星高雲翔，在2018年因性侵案被捕人氣暴跌，工作全數解約，演員妻子董璇2019年也與他離婚。直到2020年3月最後才裁定罪名不成立，獲判無罪，但仍被演藝圈封殺。近日，港媒報導高雲翔早已低調再婚，且跟二婚妻子所生的女兒已上幼兒園，估算似乎是無縫接軌，讓網友傻眼。

據港媒報導，知情人透露，高雲翔已經低調二婚，太太是圈外人，生下一個女兒，孩子已經開始上幼兒園。網友對此表示驚訝：「董璇當時那麼幫他，這種離婚他都應該淨身出戶的」、「挺好，免得董璇想不開復婚」、「翻臉無情這麼快結婚生小孩」、「現在已經上了幼兒園，所以是2019年3月離婚，離了立刻找新人，隔年生女？這效率」、「怎麼還有人接盤他啊」，而高雲翔本人對再婚傳言暫時沒回應，不知真偽。

高雲翔日前與前妻替愛女慶生。（取材自微博）
高雲翔日前與前妻替愛女慶生。（取材自微博）

高雲翔2009年參加七夕晚會認識董璇並開始交往，2011年結婚，2016年生下一女「小酒窩」，2014年因演出「宮鎖連城」引發關注，2015年憑「羋月傳」聲勢大漲，卻在2018年3月於澳洲涉嫌性侵華女被捕，2020年3月獲判所有罪名不成立，但演藝事業也幾乎全毀，多數作品遭到禁播，爆出性侵案的電視劇「阿那亞戀情」更透過AI換臉技術，重新拍攝。

高雲翔 華女 澳洲

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