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生病取消演唱會 張學友「努力到最後一刻」

記者梅衍儂／專訪
李俊緯(右)站在張學友旁邊彈吉他的橋段讓他非常緊張。(圖／JDS提供)
李俊緯(右)站在張學友旁邊彈吉他的橋段讓他非常緊張。(圖／JDS提供)

香港歌神張學友「60+」巡演來到台北，原預計3周共開9場，沒想到首周演出後，他無預警感染呼吸道融合病毒（RSV），不得不取消第2周的3場演唱會。這次跟著巡演的合音之一、新加坡歌手李俊緯（Marcus）透露：「學友哥很不想取消，到最後真的真的不得已才無奈做出選擇。」

李俊緯表示，張學友的用心直到最後一刻都還在努力，就連他們合音人員都是當天已從飯店出發，半路上被通知演唱會取消後才掉頭。他透露巡演過程中印象最深刻的是在首站澳門場，當時媽媽和女友（現在已為老婆）想來看演出，但是誤買到黃牛票而被騙，正當他在後台走廊一個人苦惱時，「突然有個人握住我的手，對著我說 『聽說你媽媽和女朋友搶不到票』，我轉頭發現是學友哥本人。」

李俊緯回憶：「我跟他說主辦單位後來安排了票給她們，然後他匆忙的一邊走進他的休息室一邊說『very good』，我真的被嚇到，因為沒想到歌神本人會那麼關心我，後來也發現其實他會抽出時間記住每個人的名字，如果他們生活中有什麼事情，喜事或災禍，如生小孩、得獎、生病，他都會知道。」

無論再累，張學友也會親自到每場慶功宴，並會和當月壽星拍一張照片，送上親手寫的生日卡片祝福。不過張學友也是有脾氣的，李俊緯第一次看到張學友生氣，是一次舞台發生了一些問題，拖延到演唱會開始的時間，「他生氣的原因是因為他覺得我們團隊對不起歌迷，讓他們等待。」

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