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「墨雨雲間」男主角爆紅 傳搶走吳磊緋聞女友

娛樂新聞組／即時報導
王星越因演出「墨雨雲間」，快速漲粉。(取材自微博)
王星越因演出「墨雨雲間」，快速漲粉。(取材自微博)

「金牌監製」于正自家劇由吳謹言主演的「墨雨雲間」大受歡迎，除了吳謹言重返人氣巔峰，劇中男主角王星越人氣急升，短短一周漲粉50萬。

「墨雨雲間」自開播以來收視、話題度節節上升，復仇劇情緊湊、吳謹言飾演的薛芳菲憑着聰明才智一一擊敗敵人，令大家看起來很有爽感。而男主角王星越飾演的蕭蘅，每當女主角有危險的時候，其就會出手相助，辦事果斷，不留餘地，相當帥氣。王星越年僅22歲，在劇中演員幾乎都使用配音，而王星越是少數使用原聲台詞的演員，演技或背台詞功力備受讚賞。

王星越（右）搭檔吳謹言，在「墨雨雲間」有精采對手戲。（取材自微博）
王星越（右）搭檔吳謹言，在「墨雨雲間」有精采對手戲。（取材自微博）

王星越另與向涵之搭檔演出「定風波」，許多路透照曝光，兩人之前大玩4連拍，看起來CP感十足。而王星越與吳磊搭檔演出「在暴雪時分」建立不錯交情，現在他又與吳磊緋聞女友向涵之拍戲，因此備受矚目，還傳出王星越與向涵之熱戀-。

于正捧人果然有一手，除了王星越受到關注之外，劇中飾演奸角的張百喬也受到關注，他在劇中出演縣令馮裕堂，為人奸惡狡猾，特別是在欺凌薛懷遠（湯鎮業 飾）一幕，百般折磨對方，又用刀戳開他的指甲等，惡作行為令人恨得牙癢癢，不少網民看得相當投入，紛紛在網上對張百喬大罵「太氣人了」、「看劇的時候想穿進去打他」等。

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