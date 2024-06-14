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曾涉性侵案中國男星再婚生女 網算小孩年紀傻眼

劉亦菲脫了…穿上泳裝露出驚人大腿、臀部

娛樂新聞組／即時報導
劉亦菲的真實身材被網友大讚。（取材自微博）
劉亦菲的真實身材被網友大讚。（取材自微博）

「神仙姐姐」劉亦菲與霍建華等人合拍的「玫瑰的故事」電視劇近日上架，充滿話題性。值得一提的是，劉亦菲罕見穿上泳裝，露出驚人蜜大腿及美背，讓粉絲暴動。

「劉亦菲藍色泳裝」突然上了熱搜，原來劉亦菲在「玫瑰的故事」竟為戲脫了，可以看到她身穿開高衩泳裝，露出大面積的美背及大長腿，拍攝該段游泳劇情的劉亦菲是直接素顏上陣。

劉亦菲穿泳裝露出背部曲線。（取材自微博）
劉亦菲穿泳裝露出背部曲線。（取材自微博）

過去常被嫌「微胖」的劉亦菲，大腿線條全露，還有小蠻腰，看來相當性感，網友也說：「這是我能看的嗎？身材太好」、「雖然癟臀，但流暢飽滿」、「玫瑰的故事真是對我眼睛太好」、「她游泳的姿勢標準好好看，很有力量」、「天仙的美是健康且不焦慮」。

劉亦菲從出道起，就以驚人的美顏獲得「神仙」稱號。  同時，她的顏值也遭受著巨大的爭議，有人認為，在娛樂圈的一眾美女中，劉亦菲並不出彩。日前一組早年劉亦菲試鏡小龍女後接受採訪的照片曝光，16歲的劉亦菲十分清純美麗，彷彿自帶仙女濾鏡，面對記者的提問，她也表現出對小龍女一角的十足自信。網友表示，劉亦菲的近照與16歲舊照顏值相差甚遠，現在堪稱「肥仙」。

劉亦菲的身材一度成酸民攻擊焦點。（取材自微博）
劉亦菲的身材一度成酸民攻擊焦點。（取材自微博）

「去有風的地方」播出時，有觀眾截下劇中畫面點名她的身形肉感、偏壯像大媽，甚至拿她和生過孩子的楊冪、趙麗穎、Angelababy、劉詩詩等人相比，認為這幾位女星明顯在身材管理上優於劉亦菲，不過，這部劇還是創下高口碑和高收視。

劉亦菲

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