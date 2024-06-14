自爆親手剪女兒臍帶 胡歌大談爸爸經

胡歌罕見提到自己進產房陪老婆生產、剪臍帶的往事。(取材自微博)

男神胡歌 日前旋風訪台，掀起一陣追星狂潮。同時間，胡歌日前受訪大談爸爸經的話題也登上熱搜，他罕見提到自己進產房陪老婆生產、剪臍帶的往事，讓不少網友大讚「中國好爸爸」。

胡歌在40歲時升格當爸爸，對於多了一個身分，他坦承在生活上有了很多變化。而當主持人魯豫提到還記得女兒從產房抱出來的畫面時嗎？胡歌表示當時就在產房陪產，「說實話我很緊張，我當時就各種擔心，醫生讓我去剪臍帶時，我手抖到第一刀都沒剪斷，醫生還瞥了我一眼。」

而提到為人父的心理建設過程中，胡歌坦承是女兒會說話後，他才意識到自己真的是一位父親了，「從她開口叫爸爸開始，那就不一樣了。比方說抱她出去，她在一個陌生的環境，她對你有一種依賴，想要你保護她的時候，這個瞬間我發現，我是一個父親了。」

另外，被問到最近感受到最幸福的時刻時，他笑言就是接受訪問當日的早上，「她現在慢慢開始會說挺多話了，她不說抱也不說抱抱，非要說抱抱我，真的是特別可愛。你就會覺得，她真的好愛她爸爸。」從畫面中都可感受到胡歌的喜悅，他還特意模仿了女兒說話的嘴型，十分傳神。

不少網友看了訪談都為胡歌感到開心，「感覺出來胡歌真的很幸福了」、「女兒奴沒錯了」、「炫女狂魔」、「真是一個好丈夫，好爸爸」。