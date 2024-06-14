黃曉明連假追劇「玫瑰」 質問劉亦菲：不找我演

劉亦菲在「玫瑰的故事」中演技大爆發。(取材自微博)

「神仙姐姐」劉亦菲 主演的電視劇「玫瑰的故事」，自開播後就引爆話題，吸粉無數，就連黃曉明 都趁著端午 連假二刷了這部劇，但他事後卻生氣地質問劉亦菲：為什麼不找他來演。相關話題讓不少網友笑翻了。

眾所周知，黃曉明、劉亦菲曾合作過金庸經典武俠劇「神鵰俠侶」，兩人飾演楊過與小龍女，風靡一時。近日，黃曉明受訪時談到「玫瑰的故事」熱播，先是誇讚了男女主角的頂級顏值，接著表示，自己二刷了這部劇，對劇情可說是已經瞭如指掌。

隨後，他話鋒一轉，提到自己看劇後氣得質問劉亦菲，「這部劇的劇本這麼好，就算我不能演男主角，推薦客串幾分鐘，打打醬油啥的也可以，但是劉亦菲卻說這次忘記了，下次一定，哈哈！」黃曉明的這段話逗樂不少網友，紛紛笑稱兩人互動太有趣。

據悉，「玫瑰的故事」集結了多位帥哥美女參演，包括佟大為、林更新、彭冠英、霍建華、萬茜等，劉亦菲在劇中與四位男主角各有精采戀情，從結婚生女到離婚再到戀愛，經歷人生不同階段，故事起承轉合，特別考驗劉亦菲的演技。