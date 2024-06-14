「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

趙晴清純柔和的氣質讓「司徒九月」看起來更加討喜。(取材自微博)

吳謹言、王星越古裝新劇「墨雨雲間」開播後收視一路攀高，大女主復仇劇情深受歡迎，爽度更勝吳謹言暴紅前作「延禧攻略」，劇中諸多配角也引起網友關注。其中，飾演神醫「司徒九月」一角的趙晴，一登場就讓人眼睛一亮，但其實，這個角色是AI 換臉，原本扮演者是蔣依依。

「墨雨雲間」描述淮鄉第一才女薛芳菲遭夫家陷害險死，機緣巧合之下以相國千金姜梨身分重回世人眼前，展開復仇計畫，「打怪升級」過程令觀眾大呼痛快。

劇中，有一段趙晴飾演的神醫「司徒九月」為女主角診脈治手傷，她亮麗霸氣的外型，吸引不少網友目光，但不說不知道，這個角色其實是透過AI換臉的。據悉，司徒九月原本是由童星出身的蔣依依扮演，但她去年捲入逃漏稅風波，被視為「風險藝人」，逼得于正不得不換人。

雖然近距離鏡頭AI換臉趙晴，但不少網友發現遠景畫面仍可看到蔣依依身影。有網友嘆氣道，「還是蔣依依氣質好一點」、「所以說不是趙晴突然演技變好了，是蔣依依演技好」、「我說演技怎麼這麽好」、「臉是趙晴的，演技卻是蔣依依的」。