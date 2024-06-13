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胡歌旋風訪台19小時 喊話導演「我便宜又好用」

記者楊起鳳／綜合報導
胡歌快閃離台，有影迷要求合影他都盡量配合。(記者黃仲明／攝影)
胡歌快閃離台，有影迷要求合影他都盡量配合。(記者黃仲明／攝影)

大陸男神胡歌暌違6年赴台，快閃不到一天即離台，13日一早胡歌搭乘保母車抵達桃園機場搭機返回上海，結束19小時訪台行程。胡歌開心地向大批粉絲和媒體揮手道別，舉凡粉絲要求簽名、合照來者不拒。

42歲「繁花」男主角胡歌12日旋風訪台，所到之處都吸引粉絲和媒體包圍，他下午出席「對話青年」座談會，提到和王家衛導演合作經驗是承受巨大的精神和體力的壓力，他以「精疲力盡」來形容，但也表示很佩服王家衛的敬業和把上海人最溫暖最美好的時候拍出來，「那個年代也是我人生記憶裡面最美好的時候」。

他雖已從影21年但每次演出還會緊張，他說跟王家衛合作就像是跟老師在上課，自己在入行前十年，演戲時會有誤區，「認為我塑造的角色跟生活越遠越成功，但後來發現是誤解，現在覺得無論塑造什麼角色都離不開自己，無論哪一個角色都是從自己出發」。

胡歌暢談許久沒到台灣的心情。(記者李政龍／攝影)
胡歌暢談許久沒到台灣的心情。(記者李政龍／攝影)

「繁花」一拍3年半，他後期去拍了電影「走走停停」，他說，很多人問他如何能從一個寶總轉換成一個失敗青年，是因為拍「繁花」時承受巨大的精神和體力的壓力，精疲力盡，剛好那個狀態是需要放鬆的狀態，也促成了和年輕創作者的合作。他並稱自己是便宜又好用的演員，歡迎大家來找他。

訪台期間，他還在工作人員帶領下在松菸文創園區逛逛，吸引百名粉絲包圍追隨，被問到有沒有跟霍建華通電話？他說：「該通的都通了，大家都很忙，（依晨）她不在。」聊到最後還笑說：「你不覺得我都有台灣口音了嗎？」

胡歌說：「我之前來很多次台灣，這裡第一次來，覺得應該早點來看看。」會不會帶妻女來旅遊？他說：「當然啊，台灣那麼多美景美食。」

胡歌（左）結束旋風式訪台。(記者曾學仁／攝影)
胡歌（左）結束旋風式訪台。(記者曾學仁／攝影)

胡歌 繁花

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