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山寨版大S開直播 汪大菲、且俊曄連線同框互嗆比帥

娛樂新聞組／綜合報導
「中S、汪大菲、且俊曄」連線直播。（取材自微博）
「中S、汪大菲、且俊曄」連線直播。（取材自微博）

愛恨情仇扯不清的汪小菲大S（徐熙媛）與具俊曄合體？原來是大陸三位外貌神似的網紅，有樣學樣抓住流量密碼直播，掀起話題。

汪小菲與大S在2021年底離婚後，2022年大S再婚南韓歌手具俊曄，汪小菲也在5月27日在大陸領證結婚，迎娶台灣女友馬筱梅(Mandy)，而這三年間，汪小菲的母親張蘭及其保母都會利用前妻大S當話題，在直播間炒熱度。

近日大陸三位網紅連線直播，取名叫「中S、汪大菲和且俊曄」，名叫「中S」的網紅皮膚白皙，笑起來神韻像極大S，扮演「汪大菲」的網紅，眼神、髮型也和汪小菲本尊神呼應，裝扮成具俊曄的「且俊曄」則頂著具俊曄招牌光頭。

三個山寨明星不停在直播間內鬥嘴，「中S」神復刻大S與老公具俊曄婚紗照同款露肩禮服，搭配招牌白色頭紗，過程中「且俊曄」大唱情歌，「汪大菲」則不滿嗆聲自己比且俊曄帥，吸引大批網友觀看。

山寨「大S、具俊曄、汪小菲」暴紅後，引發不少人留言吐槽：「天啊，我以為是真的」、「你們不怕被告嗎」、「事實證明三人的世界不擁擠」，更有人敲碗新角色：「少了阿蘭（張蘭）」、「來個馬大梅就全活兒了」。

大S 具俊曄 汪小菲

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