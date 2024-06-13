我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

搭電梯耍大牌 程瀟、吳宣儀被點名

娛樂新聞組／綜合報導
女星爆出在機場耍大牌，程瀟被點名。（取材自微博）
女星爆出在機場耍大牌，程瀟被點名。（取材自微博）

日前有網友在社群發文曝在機場搭電梯遇到明星，沒想到卻被保全要求出來要淨空電梯，好讓明星搭乘，網友當場不滿回嗆，雖然原PO並未說出是哪位明星，但網友們則紛紛猜測應是最近出現在機場的程瀟、吳宣儀，對此經紀公司隨即發出聲明否認。

噓！星聞報導，該網友發文提到從機場航站大樓地下一樓搭電梯要到4樓，當電梯到達1樓時，門一開就見到好多人拿著手機在拍一位等電梯的女生，周圍還有保全，在電梯裡的人都嚇一跳，接著就聽到保全喊「電梯裡的人先下來」，當下大家都滿臉問號，原PO這時就出聲嗆「你誰啊你，我憑什麼下來！」一旁有人說出女生的名字，但電梯裡的人則回「誰認識你」，也沒人要走出電梯。

這篇貼文立刻引發網友熱議，大家紛紛在猜測是哪位女星，有網友推測是近來出現在機場的程瀟，更有其他網友貼出一則影片，是吳宣儀在機場等電梯，身旁圍著一群粉絲在狂拍她，同時也有工作人員、保全幫忙開路，電梯一打開就出現如原PO所描述的情況，因此不少網友都直指，耍大牌的是吳宣儀。

對此，程瀟、吳宣儀的經紀公司樂華娛樂特地發出聲明指，網上「藝人搭電梯耍大牌」一事，有惡意網友在誤導是程瀟、吳宣儀，這些都是不實揣測。

女星爆出在機場耍大牌，吳宣儀被點名。（取材自微博）
女星爆出在機場耍大牌，吳宣儀被點名。（取材自微博）

上一則

「九龍城寨」香港票房破億 古天樂：用盡力氣推廣才有好成績

下一則

何超蓮出道了？ 和「小金城武」拍電影

延伸閱讀

胡歌旋風訪台結束 機場寵粉來者不拒

胡歌旋風訪台結束 機場寵粉來者不拒
紐約州啟用移動身分證 特定機場可用於安檢

紐約州啟用移動身分證 特定機場可用於安檢
紐約州府宣布啟用移動身分證 可用於機場登機

紐約州府宣布啟用移動身分證 可用於機場登機
擁擠吵雜經常誤點 美這5座機場最讓旅客緊張

擁擠吵雜經常誤點 美這5座機場最讓旅客緊張

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？