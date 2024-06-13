何超蓮出道了？ 和「小金城武」拍電影

何超蓮被拍到疑似和此沙演戲。（取材自微博）

賭王千金何超蓮一向與演藝圈關係密切，近期有網友發現她與「小金城武」此沙疑似在拍戲，看來「最美千金」正式踏入娛樂圈有些眉目。

微博 流傳一部名為「你不來，我不老」的電影開拍，男、女主角就是此沙與何超蓮，劇情講述澳門 女孩與內地男孩相識又分開，二十年後再次重逢，一同見證澳門的繁榮發展。除了電影資料，連現場拍攝照片也已經曝光。

有網友在社交網分享何超蓮在澳門拍攝的片段，見到她綁起馬尾，身穿牛仔工人短褲，大曬修長美腿，狀態如同少女，與一旁的此沙一同吃雪糕，兩人互動如情侶。現場有黃色告示牌寫上「拍攝進行中」，但不確定是拍攝綜藝還是真的拍電影。

何超蓮曾在綜藝節目「這！就是潮流」中擔任「潮流助推官」，是她首次擔任綜藝節目主持。她也曾和竇驍一起參加綜藝「追星星的人」，這是一檔在星空下自駕 露營的青春慢綜藝。兩人在節目拍攝現場大秀恩愛，各種甜蜜互動不斷，一直在撒狗糧。她受訪問時曾表示，不會拒絕拍電影，最想挑戰搞笑角色。