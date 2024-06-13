我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金曲獎「致敬李玟」王力宏將獻唱 坦言「心情複雜」

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

觀影說劇／彭于晏狼性大發 「狗陣」秀摩托特技

娛樂新聞組／綜合報導
彭于晏為了貼近角色，收工後會苦練摩托特技。（取材自微博）
彭于晏為了貼近角色，收工後會苦練摩托特技。（取材自微博）

電影「狗陣」已定檔6月15日在中國上映，導演管虎善於在電影中使用動物元素，新作「狗陣」依然關注了「人內心的動物性」，激出彭于晏的狼性。

新快報報導，電影「狗陣」的故事背景，發生在一個廣闊野性又空曠荒涼的西北小鎮。彭于晏飾演的二郎，迫於生計加入打狗隊，陰差陽錯中救下一隻流浪黑狗，同樣身處社會邊緣的一人一狗因相似的境遇，抱團取暖互相救贖。彭于晏曾表示，黑狗其實就是二郎的一種鏡像。

彭于晏這次在「狗陣」中的角色造型，也頗引人注目。 渾身散發著野性魅力的「西北糙漢」形象極具新鮮感，與其以往角色反差感十足。同樣參演「狗陣」的賈樟柯看了彭于晏定妝照，表示「大吃一驚」，「你要不說他是彭于晏，還以為是一個當地人，融入感很好」。談到選擇彭于晏出演這個角色的原因，管虎導演表示，「他身體裡會冒出與生俱來的野勁兒，剛好拿捏了這個角色的分寸感。」

報導指出，彭于晏每拍一部戲，就會學一項新技能，這次在「狗陣」中也不例外。管虎導演透露，彭于晏這次的改變很大。片中的二郎沉默野性，有玩樂團、騎特技摩托車的經歷，為了真實貼近人物，彭于晏收工後會苦練摩托特技，騎摩托車爬台階、甩尾、提車頭、原地掉頭，有時甚至做夢都會夢到。

彭于晏坦言，「摩托特技很難駕馭，比想像中更難克服」。拍攝時，有一個需要專業特技演員完成的難度動作，彭于晏堅持自己挑戰，並且摔的次數都數不過來了，「一定要自己完成，突破一下。」

上一則

何超蓮出道了？ 和「小金城武」拍電影

下一則

私生飯頻騷擾 王星越直播閃淚光

延伸閱讀

胡歌曝王家衛一天只睡3小時 拍戲緊張感靠做這事情克服

胡歌曝王家衛一天只睡3小時 拍戲緊張感靠做這事情克服
紀錄⽚導演周敏 講述150年來華⼈被歧視壓力

紀錄⽚導演周敏 講述150年來華⼈被歧視壓力
多倫多國際影展TIFF 7月推出楊德昌電影回顧展

多倫多國際影展TIFF 7月推出楊德昌電影回顧展
彭于晏牽狗登坎城領大獎 開心喊「紅了別忘了我」

彭于晏牽狗登坎城領大獎 開心喊「紅了別忘了我」

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

2024-06-10 02:24

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？