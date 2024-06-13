觀影說劇／彭于晏狼性大發 「狗陣」秀摩托特技

彭于晏為了貼近角色，收工後會苦練摩托特技。（取材自微博）

電影「狗陣」已定檔6月15日在中國上映，導演管虎善於在電影中使用動物元素，新作「狗陣」依然關注了「人內心的動物性」，激出彭于晏的狼性。

新快報報導，電影「狗陣」的故事背景，發生在一個廣闊野性又空曠荒涼的西北小鎮。彭于晏飾演的二郎，迫於生計加入打狗隊，陰差陽錯中救下一隻流浪黑狗，同樣身處社會邊緣的一人一狗因相似的境遇，抱團取暖互相救贖。彭于晏曾表示，黑狗其實就是二郎的一種鏡像。

彭于晏這次在「狗陣」中的角色造型，也頗引人注目。 渾身散發著野性魅力的「西北糙漢」形象極具新鮮感，與其以往角色反差感十足。同樣參演「狗陣」的賈樟柯看了彭于晏定妝照，表示「大吃一驚」，「你要不說他是彭于晏，還以為是一個當地人，融入感很好」。談到選擇彭于晏出演這個角色的原因，管虎導演表示，「他身體裡會冒出與生俱來的野勁兒，剛好拿捏了這個角色的分寸感。」

報導指出，彭于晏每拍一部戲，就會學一項新技能，這次在「狗陣」中也不例外。管虎導演透露，彭于晏這次的改變很大。片中的二郎沉默野性，有玩樂團、騎特技摩托車的經歷，為了真實貼近人物，彭于晏收工後會苦練摩托特技，騎摩托車爬台階、甩尾、提車頭、原地掉頭，有時甚至做夢都會夢到。

彭于晏坦言，「摩托特技很難駕馭，比想像中更難克服」。拍攝時，有一個需要專業特技演員完成的難度動作，彭于晏堅持自己挑戰，並且摔的次數都數不過來了，「一定要自己完成，突破一下。」