秦嵐、魏大勛被爆料分手… 雙方粉絲在留言區大聲叫好

秦嵐與魏大勛的戀情受到關注。(取材自微博)

大陸女星秦嵐與魏大勛2022年合演醫療劇「關於唐醫生的一切」爆出姐弟戀，不過，外傳魏大勛向秦嵐求婚遭拒，導致兩人感情破裂，瀕臨分手，之後又傳出兩人和好，在三亞一起過春節，甚至被爆料兩人要結婚了。近日，知名狗仔江小宴突然發文，表示老找年上女神談戀愛的那個男的又分手了。

爆料文字雖然只有短短20字，而且沒有指名道姓，但網友們紛紛猜測，這位男明星指的是魏大勛，而分手對象就是秦嵐。「秦嵐魏大勛分手」相關話題也瞬間上了熱搜。

對此，網友們看法不一，有人認為這些是猜測，並沒有證據，況且狗仔爆料的瓜真真假假，經常雷聲大雨點小，不一定就是秦嵐和魏大勛，也有可能是其他不知名的藝人。

不過，相關消息傳出後，還是引起兩方粉絲互嗆。女方粉絲慶祝秦嵐終於解脫了，大讚「姐姐獨美」，還諷刺男方太摳，「剛有熱度就分手，目的也太明顯了」。

魏大勛粉絲則湧入該帖評論區，為他的新戲「不討好的勇氣」宣傳，也有人說，「女方可以放過男方了，這兩年男方可被罵慘了」。