胡歌赴台灣參加青年座談 規定不能提「上海」、「繁花」

胡歌（左）、上海台辦主任鍾曉敏（右）12日抵台。(記者曾學仁／攝影)

睽違6年大陸男神胡歌 今天現身松山機場，他此行主要為了和台灣青年舉行「對話青年」座談會，他一下飛機笑容可掬的和大家打招呼，但因此行引發媒體矚目，打破原本不開放媒體的規定，但包括「上海」和「繁花 」在座談會上都成為不能說的兩個詞。

胡歌一下飛機就聽到媒體轉述「繁花」大受歡迎，他表示「有聽說了很開心！」他這回並非為戲來宣傳，而是和台灣影視產業的青年交換心得，但因規矩多，主辦單位透露，整場活動都不能提到「上海」和「繁花」。

胡歌這次是應台北市影音節目製作商業同業公會的邀請，與兩岸青年影視創作者交流，12日下午4時將出席在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動。早在去年台北市影音製作商業同業公會，就已經申請胡歌入台，因為公會是此活動的台灣協辦單位（We愛兩岸青年短片大賽），申請入台是一整團，有十幾位學生，老師上星期就入台。台北市影音節目製作商業同業公會表示，因為有很多限制，原本活動現場想在背板安排一些有上海的地標，最後也都被迫拆除。

暌違許久抵台，胡歌說很多美食想吃，也說台灣比上海熱。而這次抵台，行程緊湊，表示沒有時間和好友林依晨、林熙蕾見面。晚上也沒有公開行程。