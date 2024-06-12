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葉子媚慶58歲生日 化身神力女超人

娛樂新聞組╱綜合報導
葉子楣化身神力女超人，好身材如昔。（取材自臉書）
葉子楣化身神力女超人，好身材如昔。（取材自臉書）

港星葉子楣有36F的傲人上圍，1988年以三級片「玉蒲團之偷情寶鑑」一炮而紅，成為當時港片性感指標；下個月即將迎來58歲生日的她，廣邀圈內好友超過60人提前慶生，cosplay成「神力女超人」，大秀火辣身材。

已淡出演藝圈的葉子楣，廣邀一票好友為自己提早慶生，包括好久不見的「開心鬼」黃百鳴、「溫拿五虎」的陳友、趙雅芝的丈夫黃錦燊等人。葉子楣cosplay成DC超級英雄「神力女超人」，超低胸上衣襯托出豐滿上圍，拿起電貝斯化身搖滾樂手上台獻唱，將現場氣氛炒熱到最高點。

葉子楣在80、90年代被受封「香港波神始祖」，她演出三級片「玉蒲團之偷情寶鑑」奠定艷星地位，接拍「女機械人」時，更破天荒為胸部投保200萬港元，創下娛樂圈首宗「人體保險」。

葉子楣是90年代家喻戶曉的艷星，她緊守「三點不露」，即便片商出高價，她仍不為所動，「那是我的底線和堅持，因為我認為一露就沒有神祕感。」但也有人質疑胸部是假的，她直說：「聽習慣了，無所謂，不可能全世界都喜歡妳，生氣只會自己辛苦。」

葉子楣1992年認識醫生男友呂錫照，不介意對方曾有過一段婚姻及有兒子：「離過婚更好，人更成熟，他有小朋友，不用自己生。」她透露當時應男友要求，在1994年拍完最後一部電影後退出娛樂圈。2018年呂錫照因心臟病發突然離世。

葉子楣廣邀60位圈中好友出席58歲生日派對。（取材自臉書）
葉子楣廣邀60位圈中好友出席58歲生日派對。（取材自臉書）
葉子楣化身神力女超人，好身材如昔。（取材自臉書）
葉子楣化身神力女超人，好身材如昔。（取材自臉書）

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