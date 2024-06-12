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黃秋生自爆：不動手術1年就會死

記者陳建嘉／綜合報導
黃秋生(左)、高捷首度同台，互動相當熱絡。(記者沈昱嘉／攝影)
黃秋生(左)、高捷首度同台，互動相當熱絡。(記者沈昱嘉／攝影)

黃秋生、高捷日前為代言遊戲「波拉西亞戰記」活動出席，黃秋生突然自爆日前因為膽固醇、血壓過高，而被醫生警告要做手術，「如果不動手術，可能一年後就會死」，但他笑稱沒事，「都過一年半了，還沒死啊」，對健康狀況很有自信。

黃秋生爆料醫生曾跟他說「現在比較不危險」，讓他笑回「沒危險要做什麼手術，等危險再做」，黃秋生現在也正在減重，就連前幾天去台南開球，也沒時間享用牛肉湯、虱目魚等美食。

黃秋生與高捷其實是首度同台，高捷誇讚黃秋生是很優秀的演員，之前拍過「古惑仔」系列、「八仙飯店人肉叉燒包」等多部經典港片，「他是很厲害的演員，雖然分開拍，但知道他有參與有一種莫名興奮感」，提到自己其實比黃秋生年長，「他很客氣，我喜歡，這才是值得尊重」，讓黃秋生直呼「我真的不敢當」。

黃秋生則尊稱高捷為「高老師」，表演氣場非常強大，由於是兩人是分開拍廣告，黃秋生還特地先看了一下對方的劇本，「雖然都一樣只有一句對白，但他演繹得很好，我很佩服」。而兩人都演過黑社會老大，黃秋生很希望之後能與高捷合作，「我期待之後有機會與高老師學習，一起拍一部黑社會電影，過癮」。

黃秋生(左)、高捷首度同台，互相誇讚對方演技好。(記者沈昱嘉／攝影)
黃秋生(左)、高捷首度同台，互相誇讚對方演技好。(記者沈昱嘉／攝影)
黃秋生(左)、高捷首度同台，互動相當熱絡。(記者沈昱嘉／攝影)
黃秋生(左)、高捷首度同台，互動相當熱絡。(記者沈昱嘉／攝影)
黃秋生自爆因為膽固醇、血壓高，最近飲食都要控制。(記者沈昱嘉／攝影)
黃秋生自爆因為膽固醇、血壓高，最近飲食都要控制。(記者沈昱嘉／攝影)
黃秋生(左)、高捷首度同台，互相誇讚對方演技好。(記者沈昱嘉／攝影)
黃秋生(左)、高捷首度同台，互相誇讚對方演技好。(記者沈昱嘉／攝影)

黃秋生 減重

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