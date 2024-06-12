陳奕迅演唱會前夕中暑休克 下巴摔到骨裂

陳奕迅不慎受傷，公司緊急發表聲明。(取材自Instagram)

忙於巡演的陳奕迅（Eason）近日稍微有休息空檔，14日將在中國重慶舉辦六場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，稍早經紀公司發表延期聲明，表示陳奕迅打網球時中暑休克昏倒，倒地時下巴嚴重撞擊地面，送醫檢查腮骨（下顎骨）骨裂、下巴皮膚破裂傷口深可見骨，緊急動刀，縫了足足30針，醫師叮嚀至少需要休息三周。

陳奕迅上月底在中國杭州甫完成第100場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，後面兩場因聲帶問題延期，這段時間專心靜養之外，也趁空騎車欣賞自然美景紓壓。只是屋漏偏逢連夜雨，才戰勝聲帶問題的他日前昏倒撞地送醫，檢查發現腮骨（下顎骨）骨裂、下巴傷口深可見骨，他的經紀公司「廿一克有限公司」發文宣布，本周五起的重慶站六場演唱會延期至明年。

公司聲明表示，Eason縫了30幾針，醫師建議最少需要休息三周，「對於給所有歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，我們深感歉意，希望大家給予Eason更多的支持，讓他靜心休養、好好康復」。

Eason的經紀人甘菁菁（Lisa）表示Eason情況穩定，下巴應該不會留有明顯疤痕，也不會影響唱歌，只是他受傷後心情很複雜，因為意外無法預料，怕歌迷擔心他，又怕歌迷失望，現階段只能聽從醫囑休養。