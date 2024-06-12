「金豬玉葉」首集破3100萬點播 周星馳賺翻

周星馳抖音短劇「金豬玉葉」估將帶來高報酬。(取材自微博)

香港 喜劇巨星周星馳 與抖音平台合作經營的「九五二七劇場」，首部短劇「金豬玉葉」月初開播就掀起話題，第一季共有24集，目前已播出六集，首集點播率就超過3100萬。

香港01報導，隨著短劇市場迅速擴展、含金量極高，也是外界認為周星馳進軍短劇市場的主要原因，也令觀眾相當驚喜。「九五二七劇場」一直沒有公開「金豬玉葉」的製作成本，不過有媒體分析，認為從電影的畫面質素可見一斑，財經媒體估算，按照「金豬玉葉」首集點播率計算並扣除成本，「九五二七劇場」回報將高達3000萬元人民幣。

不過「金豬玉葉」播出至今，還是有人認為周星馳跨界短劇有不少水土不服之處，例如劇情試圖透過台灣女主角與來自東北的男主角之間的強烈反差，在兩地差異下衍生笑話的模式，與短劇市場觀眾的口味存在距離；也有觀眾指出，「金豬玉葉」若不是打著周星馳的名義，只是一部吸引力普通的短劇，加上每集時長達五六分鐘，也沒有太多「星味」，讓不少對該劇寄予厚望的粉絲頗為遺憾。

「金豬玉葉」講述台灣律師事務所實習生葉小萊，因其雙胞胎姐妹遭遇殺豬盤 （網路感情詐騙），決定前往中國尋找嫌疑人朱浩，卻發現對方也被冒用身分，元兇另有其人，兩人踏上笑料不斷的追兇之旅。