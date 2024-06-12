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郭富城緋聞女友 網：性感女神無P圖變大嬸

娛樂新聞組／即時報導
藤原紀香真時模樣曝光。(取材自YouTube)
藤原紀香真時模樣曝光。(取材自YouTube)

日本女星藤原紀香，臉蛋甜美和身材火辣，擁有「性感女神」的稱號，剛出道時就成為鎂光燈焦點。52歲的她，日前出席舞台劇記者會時，高清無修圖照片被直接放送，真實模樣，跟平時社群修過的照片相差甚遠。

藤原紀香不但在日本紅透半邊天，在台灣香港也有超高人氣。2007年跟諧星陣內智則結婚，2年後離婚；直到2016年她再嫁給「半澤直樹」男星片岡愛之助，重心放在家庭上，鮮少有作品推出，不過仍不時在社群分享日常。

近來為了演出的舞台劇「卡門回歸家鄉」，藤原紀香罕見出席記者會。記者會上，只見52歲的她，身材依舊維持的相當好，身穿火紅復古洋裝。不過沒有經過修圖的照片，卻在她臉上看到歲月痕跡，有著超深眼袋及雙下巴，與平時PO在社群的「凍齡照」相差甚遠，粉絲毒舌表示：「女神變成大嬸了！」

藤原紀香2000年演出香港電影「雷霆戰警」時，曾與天王郭富城鬧出緋聞。(本報資料...
藤原紀香2000年演出香港電影「雷霆戰警」時，曾與天王郭富城鬧出緋聞。(本報資料照片)

藤原紀香2000年演出香港電影「雷霆戰警」時，曾與天王郭富城鬧出緋聞，還傳出郭富城和導演唐季禮為了她爭風吃醋，2021年6月，藤原紀香祕密到香港，與郭富城一起補祝自己的30歲生日，郭富城更在紀香下榻的香港洲際酒店過夜。

有過一段婚姻的她，2016年梅開二度「半澤直樹」男星片岡愛之助，就此嫁進歌舞伎世家，當起豪門少奶奶，婚後鮮少有作品推出。

藤原紀香真時模樣曝光。(取材自X平台)
藤原紀香真時模樣曝光。(取材自X平台)

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