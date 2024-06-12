我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔民主黨州眾議員參選人尹導 涉選舉欺詐

紐約客談／堵車費踩剎車 既要歡呼更須反思

大S、具俊曄、汪小菲合體？山寨版直播「3人世界不擁擠」

娛樂新聞組／即時報導
「中S、汪大菲、且俊曄」連線直播。（取材自微博）
「中S、汪大菲、且俊曄」連線直播。（取材自微博）

愛恨情仇扯不清的汪小菲大S（徐熙媛）與具俊曄合體？原來是大陸三位外貌神似的3名網紅，有樣學樣抓住流量密碼直播，掀起話題。

汪小菲與大S在2021年底離婚後，2022年大S再婚南韓歌手具俊曄，汪小菲也在5月27日在大陸領證結婚，迎娶台灣女友馬筱梅(Mandy)，而這三年間，汪小菲的母親張蘭及其保母都會利用前妻大S當話題，在直播間炒熱度。

近日大陸三位網紅連線直播，取名叫「中S、汪大菲和且俊曄」，名叫「中S」的網紅皮膚白皙，笑起來神韻像極大S，扮演「汪大菲」的網紅，眼神、髮型也和汪小菲本尊神呼應，裝扮成具俊曄的「且俊曄」則頂著具俊曄招牌光頭。

三個山寨明星不停在直播間內鬥嘴，「中S」神複刻大S與老公具俊曄婚紗照同款露肩禮服，搭配招牌白色頭紗，過程中「且俊曄」大唱情歌，「汪大菲」則不滿嗆聲自己比且俊曄帥，吸引大批網友觀看。

山寨「大S、具俊曄、汪小菲」暴紅後，引發不少人留言吐槽：「天啊，我以為是真的」、「你們不怕被告嗎」、「事實證明三人的世界不擁擠」，更有人敲碗新角色：「少了阿蘭（張蘭）」、「來個馬大梅就全活兒了」。

大S 具俊曄 汪小菲

上一則

「金豬玉葉」首集破3100萬點播 周星馳賺翻

下一則

郭富城緋聞女友 網：性感女神無P圖變大嬸

延伸閱讀

汪小菲的飯店從S變M 網譏：想等他集齊26個字母

汪小菲的飯店從S變M 網譏：想等他集齊26個字母
新婚發給員工「2顆喜糖」 汪小菲被酸：太小氣了吧

新婚發給員工「2顆喜糖」 汪小菲被酸：太小氣了吧
汪小菲慶祝新婚 發給員工「兩顆喜糖」… 網酸：太小氣了吧

汪小菲慶祝新婚 發給員工「兩顆喜糖」… 網酸：太小氣了吧
汪小菲官宣再婚 又當台灣女婿

汪小菲官宣再婚 又當台灣女婿

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

2024-06-10 07:00
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道5年。(取材自微博)

「墨雨雲間」腹黑男主暴紅… 22歲王星越年齡造假？ 藝考老師揭祕

2024-06-09 07:00

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立