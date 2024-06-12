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最美「黃蓉」暴瘦 68歲美魔女雙頰凹陷

娛樂新聞組╱即時報導
香港女星米雪是在「射鵰英雄傳」中飾演「首代黃蓉」。(取材自微博)
香港女星米雪是在「射鵰英雄傳」中飾演「首代黃蓉」。(取材自微博)

香港女星米雪有「最美黃蓉」的稱號，她保養得宜，有演藝圈美魔女之稱，日本媒體還誇讚她是「香港宮崎美子」。即使現已68歲，仍活躍於螢光幕前；日前她因應端午節觀賞龍舟賽，近照曝光後，讓粉絲擔憂起她的健康狀況。

米雪10日迎來端午節，她特地曬出多張長輩圖及自拍照，向網友祝福：「端午節安康，快樂！一切美好！」照片中，米雪穿著藍色長袖運動服，其中一張半身照裡，明顯可見她身形瘦了許多，頸部到鎖骨都能看出細微血管痕跡，原本豐潤的雙頰都凹陷，不少網友看了十分擔憂，「姐姐太瘦了，身體還好嗎？擔心呢」、「姐姐好瘦啊，多吃點」。

香港女星米雪端午節賞龍舟曝光近況。（取材自IG）
香港女星米雪端午節賞龍舟曝光近況。（取材自IG）

這並非米雪第一次被粉絲認為太瘦，去年香港女星陳秀珠就曬出與她打桌球的照片，當時米雪的頸部呈現凹陷的狀態，如今身形比去年再瘦一圈，不免讓粉絲擔心她健康出狀況而導致如此消瘦。

米雪1976年因演出「射鵰英雄傳」黃蓉一角走紅，身材、臉蛋保養得宜，堪稱演藝圈的美魔女代表之一，還有「零負評國民美魔女」美稱。米雪表示，自己每天運動，常常會跟周潤發約跑步，也會約教練練肌肉，加上飲食控制，生活自律，才維持絕美好身材。

端午節 香港 周潤發

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