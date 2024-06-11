復仇劇「墨雨雲間」能治病？吳謹言獲封「乳腺保護俠」

「墨雨雲間」吳謹言「復仇女王」強勢回歸。(圖／愛爾達電視提供)

吳謹言、王星越古裝新劇「墨雨雲間」播出後收視熱度一路攀高，大女主復仇劇情深受歡迎，爽度更勝吳謹言的爆紅前作「延禧攻略」。劇情讓不少網民大喊很過癮，甚至讓有乳腺結節問題的女性觀眾看到健康得以改善，醫生則表示看「爽劇」會讓人心情愉悅，對非疾病性的結節有一定的緩解作用。

香港 01報導，「墨雨雲間」屢屢成為微博 熱搜話題，吳謹言飾的薛芳菲憑着聰明才智，連環攻破被他人陷害的計劃，特別是與陳喬恩飾的後母的暗中決鬥，劇情緊張刺激，不少網民都表示看得過癮。

陳喬恩在「墨雨雲間」飾演惡毒繼母。(取材自微博)

吳謹言在「墨雨雲間」演技大有進步，再次飾演復仇角色，無疑是相當成功的。有女性觀眾發文表示看完「墨雨雲間」後，乳腺結節問題大有改善，去復診時，乳腺結節問題竟從3類降級到2類，表明：「感恩霸氣無敵薛芳菲。」，吳謹言因此多了一個封號名為「乳腺保護俠」。另有網民表示：「劇情實在太爽，一下子緩解了我的氣滯血瘀。」。

據報導，對於有女性觀眾指因看爽劇乳腺問題大有改善，據有大陸媒體報導指出，乳腺結節有分疾病性和非疾病性，對於非疾病性的結節，是情緒波動過大或壓抑形成病因。所以要消除乳腺結節問題，在情緒控制方面放鬆是很重要的，所以看「爽劇」是能緩解乳腺結節問題。

「墨雨雲間」製作人于正當初誇下海口此劇必爆，果然一開播就擠下楊冪 的同檔熱播新劇「狐妖小紅娘月紅篇」，當天登上2024新劇開播首日播放量冠軍。