我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

愛阿華州4講師在中國被砍傷 吉林公安曝光「男嫌長相」

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

記者林士傑／即時報導
陳奕迅因受傷住院，緊急取消「FEAR AND DREAMS」世界巡演重慶站6場演出。(摘自Instagram)
陳奕迅因受傷住院，緊急取消「FEAR AND DREAMS」世界巡演重慶站6場演出。(摘自Instagram)

忙於巡演的陳奕迅（Eason）近日稍微有休息空檔，14日將在中國重慶舉辦6場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，稍早經紀公司發表延期聲明，表示陳奕迅打網球時中暑休克昏倒，倒地時下巴嚴重撞擊地面，送醫檢查腮骨（下顎骨）骨裂、下巴皮膚破裂傷口深可見骨，緊急動刀，醫師叮嚀至少需要休息3周。

對於Eason的狀況，所屬廿一克有限公司表示Eason縫了30幾針，「為了讓下巴傷口及腮骨能夠完全癒合，Eason需要休息最少三星期。因此我們在此很遺憾地宣佈，重慶站六場演唱會需延期至2025年內舉行。」詳情請洽主辦單位上海觀渼文化傳播有限公司。

聲明也提到Eason有專科醫生團隊照顧、治療，目前仍需繼續住院，希望大家放心，「對於給所有歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，我們深感歉意，希望大家給予Eason更多的支持，讓他靜心休養、好好康復，在不久將來與大家再次見面」。而Eason上月底因聲帶問題延期2場杭州演唱會，休養後不見好轉，再度發文致歉宣布取消，幸而已經戰勝聲帶問題，如今卻又不慎受傷，讓粉絲很是擔心。

陳奕迅經紀公司聲明全文：

致歌迷朋友們：

我們很遺憾地宣佈原定2024年6月14-16日、21-23日的陳奕迅Fear and Dreams六場重慶站演唱會需延期舉行。

原因是Eason (陳奕迅先生) 昨天下午於室外打網球時不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。意外發生後，Eason立即被送到醫院接受診治，經醫生檢查後，Eason腮骨出現骨裂及下巴皮膚破裂，破裂傷口深至見骨，需立即進行縫合手術，一共縫了30多針。基於醫生的診斷，為了讓下巴傷口及腮骨能夠完全癒合，Eason需要休息最少三星期。因此我們在此很遺憾地宣佈，重慶站六場演唱會需延期至2025年內舉行。關於延期和補償安排，主辦方上海觀渼文化傳播有限公司將盡快向大家公佈。

Eason目前狀況穩定，我們已安排專科醫生團隊照顧及治療，他需繼續留院接受治療護理，請大家放心。對於給所有歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，我們深感歉意，希望大家給予Eason更多的支持，讓他靜心休養、好好康復，在不久將來與大家再次見面。

廿一克有限公司

2024年6月11日

三星

上一則

「明日邊界」等10年仍無續集 阿湯哥突喊：迫不及待了

延伸閱讀

王菲「小露性感」帶李嫣看演唱會… 網敲碗：自己開唱不是更好？

王菲「小露性感」帶李嫣看演唱會… 網敲碗：自己開唱不是更好？
貴騰三十五萬元駛入夏季歡樂送和演唱會

貴騰三十五萬元駛入夏季歡樂送和演唱會
當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光
肖戰回重慶老家吸貓 粉絲暴走「想當他的貓」

肖戰回重慶老家吸貓 粉絲暴走「想當他的貓」

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蘇蕊在社群短片裡揭露自己未來的大學是哪一所。圖／摘自TikTok

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

2024-06-09 13:22
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

2024-06-06 22:51
楊冪再扮狐妖，收視不如預期。(取材自微博)

吳謹言演技碾壓楊冪？ 「墨雨雲間」收視大贏 網嘲：「糊妖」小紅娘

2024-06-05 22:30

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠