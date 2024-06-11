陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

陳奕迅因受傷住院，緊急取消「FEAR AND DREAMS」世界巡演重慶站6場演出。(摘自Instagram)

忙於巡演的陳奕迅（Eason）近日稍微有休息空檔，14日將在中國重慶舉辦6場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，稍早經紀公司發表延期聲明，表示陳奕迅打網球時中暑休克昏倒，倒地時下巴嚴重撞擊地面，送醫檢查腮骨（下顎骨）骨裂、下巴皮膚破裂傷口深可見骨，緊急動刀，醫師叮嚀至少需要休息3周。

對於Eason的狀況，所屬廿一克有限公司表示Eason縫了30幾針，「為了讓下巴傷口及腮骨能夠完全癒合，Eason需要休息最少三星 期。因此我們在此很遺憾地宣佈，重慶站六場演唱會需延期至2025年內舉行。」詳情請洽主辦單位上海觀渼文化傳播有限公司。

聲明也提到Eason有專科醫生團隊照顧、治療，目前仍需繼續住院，希望大家放心，「對於給所有歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，我們深感歉意，希望大家給予Eason更多的支持，讓他靜心休養、好好康復，在不久將來與大家再次見面」。而Eason上月底因聲帶問題延期2場杭州演唱會，休養後不見好轉，再度發文致歉宣布取消，幸而已經戰勝聲帶問題，如今卻又不慎受傷，讓粉絲很是擔心。

陳奕迅經紀公司聲明全文：

致歌迷朋友們：

我們很遺憾地宣佈原定2024年6月14-16日、21-23日的陳奕迅Fear and Dreams六場重慶站演唱會需延期舉行。

原因是Eason (陳奕迅先生) 昨天下午於室外打網球時不幸中暑休克暈倒，倒地時下巴撞地受傷。意外發生後，Eason立即被送到醫院接受診治，經醫生檢查後，Eason腮骨出現骨裂及下巴皮膚破裂，破裂傷口深至見骨，需立即進行縫合手術，一共縫了30多針。基於醫生的診斷，為了讓下巴傷口及腮骨能夠完全癒合，Eason需要休息最少三星期。因此我們在此很遺憾地宣佈，重慶站六場演唱會需延期至2025年內舉行。關於延期和補償安排，主辦方上海觀渼文化傳播有限公司將盡快向大家公佈。

Eason目前狀況穩定，我們已安排專科醫生團隊照顧及治療，他需繼續留院接受治療護理，請大家放心。對於給所有歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，我們深感歉意，希望大家給予Eason更多的支持，讓他靜心休養、好好康復，在不久將來與大家再次見面。

廿一克有限公司

2024年6月11日