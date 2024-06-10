陳妍希「扮鄧麗君」苦等6年終開播 網吐槽： 小籠包來演太出戲…

陳妍希在劇中的造型遭網友批評。(取材自微博)

因電影「那些年，我們一起追的女孩」中沈佳宜一角暴紅的台灣藝人陳妍希，2016年與大陸男星陳曉結婚，將工作重心完全轉往內地。2018年，她挑戰演出鄧麗君傳記電視劇「但願人長久」，不過殺青6年遲未播出，直到日前才終於開播，但陳妍希在劇中的造型卻遭網友批評。

「但願人長久」由陳妍希、何潤東、彭冠英主演，改編自鄧麗君的真人真事。為了角色需要，陳妍希在劇中穿上各式的復古洋裝，並還原鄧麗君的短髮造型，不過造型卻被網友吐槽，「一點都不像鄧麗君！」、「哪裡有鄧麗君小姐的神韻了？」、「能不能別硬蹭！哪裡像？、「小籠包來演鄧麗君太出戲」」。

但也有網友為陳妍希叫屈，指出她的演技其實不錯，看得出她花了不少心機去演繹角色，而劇集本身亦用心製作，撇除造型問題，還不至於太差。

事實上，當時傳出該角色人選其實還有趙麗穎 、林依晨，但鄧麗君三哥希望由台灣演員演出，最後則是由陳妍希勝出。

據悉，「但願人長久」拍攝完成已經6年，曾二度遭撤檔，據稱是因為一部電視劇不得在超過兩台電視台播出，此外，廣電局限制電視劇不得超過40集，但「但願人長久」共48集。