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王星越年齡造假？藝考老師揭他15歲上大學

娛樂新聞組／綜合報導
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)
外型成熟的王星越年僅22歲，但已出道五年。(取材自微博)

電視劇「墨雨雲間」近日成為收視黑馬，除了女主角吳謹言話題熱度高，男主角王星越也備受關注。值得一提的是，王星越年僅22歲已出道五年，有網友質疑他看起來不像是00後，甚至懷疑他竄改年齡。對此，王星越的藝考老師發文為他澄清「沒有年齡造假」。

王星越入行五年，演過的電視劇超過十部，包括「周生如故」中的大反派、「寧安如夢」中女主的白月光，去年他更在「為有暗香來」中擔任男主角，深情守護女主角周也，內斂演技贏得不少掌聲。

在「墨雨雲間」中，王星越飾演聰明又腹黑的「肅國公」，帥氣助攻女主角報仇，人氣再度飆升。不過，22歲的他突然遭網友質疑謊報年齡，網路更謠傳他其實是1998年出生，相關話題一度登上熱搜。

對此，有網友看不過去了，曬出王星越的高鐵車票、中央戲劇學院考試合格通知等資料，為他證明年齡，另外，有位藝考老師也忍不住出聲，澄清他15歲就考上中央戲劇學院，雖然他年齡比同學們小很多，但他在學習表演期間表現出色，在集訓時是班上最刻苦的學生。

有網友向藝考老師提問，「所以他是0幾的啊？」老師回答「02的」，另有人質疑，「15歲可以高考？」老師反問「為什麽不可以？」也有人留言稱「小地方很多五歲上學，五年制小學，再跳級，就提早三年了」。

據悉，王星越是在大二時參加拒毒公益電影試鏡，被經紀人于正選中，因此踏入演藝圈，于正也時常稱呼他為「小孩哥」。

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