露白胖腿自曝缺點？劉亦菲勇敢做自己

劉亦菲(右)一雙「白胖腿」意外引起網友熱議。(取材自微博)

由「神仙姐姐」劉亦菲 主演的電視劇「玫瑰的故事」日前開播，她與其他主演參加線下見面會，為新劇宣傳。當天，劉亦菲穿了一襲淺色系短裙，配上黑色靴子，雖然身材比例稱得上高䠷，但裙下一雙「白胖腿」卻意外引起網友關注，掀起熱議。

劉亦菲當天和佟大為、林一、彭冠英、萬茜等現身宣傳活動，從現場留出的生圖來看，「神仙姐姐」妝容精緻、皮膚白皙，但有眼尖網友發現，劉亦菲面頰圓潤了不少，就算盤起頭髮仍無法拉長臉型。此外，劉亦菲那一雙白皙的長腿看起來竟有些粗壯。

有網友質疑，「短裙配黑色靴子硬是把劉亦菲粗腿的缺點都曝露了」、「造型師故意的嗎」、「萬茜身材比劉亦菲好」。還有網友直言，「神仙姐姐目測增重至110斤(55公斤)」，質疑她的身型管理。

但也有不少網友表示，「劉亦菲瘦的跟柴火根似的我就不愛她了」、「為了黑而黑嗎」、「這樣才好看，是珠圓玉潤的代表」。

其實，劉亦菲從來不推崇「畸形瘦」，她雖然不只一次被質疑發福，但她仍舊勇敢做自己。前兩年拍攝「去有風的地方」時，劉亦菲的身材一度成酸民攻擊焦點，不過，這部劇還是創下高口碑和高收視。