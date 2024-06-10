我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

露白胖腿自曝缺點？劉亦菲勇敢做自己

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲(右)一雙「白胖腿」意外引起網友熱議。(取材自微博)
劉亦菲(右)一雙「白胖腿」意外引起網友熱議。(取材自微博)

由「神仙姐姐」劉亦菲主演的電視劇「玫瑰的故事」日前開播，她與其他主演參加線下見面會，為新劇宣傳。當天，劉亦菲穿了一襲淺色系短裙，配上黑色靴子，雖然身材比例稱得上高䠷，但裙下一雙「白胖腿」卻意外引起網友關注，掀起熱議。

劉亦菲當天和佟大為、林一、彭冠英、萬茜等現身宣傳活動，從現場留出的生圖來看，「神仙姐姐」妝容精緻、皮膚白皙，但有眼尖網友發現，劉亦菲面頰圓潤了不少，就算盤起頭髮仍無法拉長臉型。此外，劉亦菲那一雙白皙的長腿看起來竟有些粗壯。

有網友質疑，「短裙配黑色靴子硬是把劉亦菲粗腿的缺點都曝露了」、「造型師故意的嗎」、「萬茜身材比劉亦菲好」。還有網友直言，「神仙姐姐目測增重至110斤(55公斤)」，質疑她的身型管理。

但也有不少網友表示，「劉亦菲瘦的跟柴火根似的我就不愛她了」、「為了黑而黑嗎」、「這樣才好看，是珠圓玉潤的代表」。

其實，劉亦菲從來不推崇「畸形瘦」，她雖然不只一次被質疑發福，但她仍舊勇敢做自己。前兩年拍攝「去有風的地方」時，劉亦菲的身材一度成酸民攻擊焦點，不過，這部劇還是創下高口碑和高收視。

劉亦菲

上一則

何時訂婚？34歲泰勒絲和男友被問到煩

下一則

班珍被揭婚姻不「性」福 傳要賣豪宅離婚

延伸閱讀

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了
劉亦菲自曝缺點？ 宣傳新劇大露「白胖腿」 網友卻這麼說…

劉亦菲自曝缺點？ 宣傳新劇大露「白胖腿」 網友卻這麼說…
劉亦菲新劇太露骨？激吻出聲挨批兒少不宜

劉亦菲新劇太露骨？激吻出聲挨批兒少不宜
吳謹言演「第一美人」 挨酸丫鬟更漂亮

吳謹言演「第一美人」 挨酸丫鬟更漂亮

熱門新聞

吳謹言(右)被指顏值比不上身邊的丫鬟。(取材自微博)

吳謹言丫鬟怎會這麼美… 16歲的她有望成「下一個劉亦菲」？

2024-06-09 00:30
林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
肖戰抱著愛貓「堅果」的模樣，融化不少粉絲。(取材自微博)

肖戰「暴走快樂老家」 曬吸貓照… 網喊：好想魂穿變成貓

2024-06-06 22:51
楊冪再扮狐妖，收視不如預期。(取材自微博)

吳謹言演技碾壓楊冪？ 「墨雨雲間」收視大贏 網嘲：「糊妖」小紅娘

2024-06-05 22:30

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這間大學
90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他

90歲老兵餬口 每天走1哩去超市打工 女主播1天募得22萬送他
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子
加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親

加薩獲救人質以中混血女諾亞 探望癌末華裔母親