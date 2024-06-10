內褲外露 林峯愛妻張馨月被吐槽「辣眼睛」

張馨月曬出露内褲的性感照，引發熱議。(取材自微博)

港星林峯的妻子張馨月又惹議了。近日，她在社群平台曬出一組露出内褲的性感照，還配文「健康美的季節，請動起來」，雖然吸引不少粉絲按讚，卻性感造型也引起網友吐槽「辣眼睛」。

照片中可見，張馨月穿著藍色外套搭藍色牛仔褲，身材纖細，相當青春活力。但內褲外露的造型，引起網友熱議。

有網友表示，「感覺牛仔褲都快要掉下來了」、「太敢穿了吧」，還有人直指，「她穿啥都土」、「辣眼睛」、「 就愛自導自演」。不過，也有人為她緩頰，稱「褲子設計本就如此，並非張馨月故意露出内褲」、「身材好，有甚麼不可以」。

面對爭議，張馨月並沒有回應，而是繼續在社交平台上分享自己的生活點滴，而林峰則是在社群媒體 上曬出了一張兩人合影，並寫道「幸福就是簡簡單單」，懶理網友評論。

據悉， 模特兒出身的張馨月自從嫁給林峯之後，爭議便沒有停止過。她曾在微博 曬出自己的日常穿搭，卻被網友嫌棄衣品不佳，建議她學點基礎穿搭知識。

古力娜扎內褲外露事件讓人記憶猶新。(取材自微博)

張馨月內褲外露也讓網友想起，古力娜扎去年5月也曾因為相同造型遭到網友非議，挨批「低俗色情」，不過她霸氣回懟，一度掀起熱議。