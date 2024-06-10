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戲說從頭／王佑碩邊吻邊問再來一個嗎？趙昭儀傻眼吐槽

記者陳慧貞／綜合報導
「南城宴」王佑碩(左)、趙昭儀劇中飾演一對歡喜冤家，可愛逗趣互動受到粉絲喜愛。（圖／LINE TV提供）
「南城宴」王佑碩(左)、趙昭儀劇中飾演一對歡喜冤家，可愛逗趣互動受到粉絲喜愛。（圖／LINE TV提供）

古裝男神王佑碩因演出「燼相思」、「大宋少年志2」、「親愛的天狐大人」暴紅晉身當紅小生，高顏值被粉絲大讚是「劇拋臉」，在新劇「南城宴」中化身高冷霸道統領，搭擋「一夜新娘」趙昭儀，兩人上演歡喜冤家戲碼，在最新花絮中，只見王佑碩邊親邊說「再來一個嗎」，惹得趙昭儀連連吐槽：「哪有在別人嘴上說話的」、「可以先把我推開再說嗎」。

王佑碩在「大宋少年志2」中溫文爾雅、儀態滿分，被封為「君子天花板」，趙昭儀在陸綜「花兒與少年」古靈精怪、開朗調皮，此次在「南城宴」扮演正義俠女，卻意外遭人襲擊失憶，不得已只能女扮男裝扮成太監，在宮中鬧了不少笑話，她與王佑碩的「翻昀拂雨」CP （角色：拂曉、晏長昀)，從相愛相殺到曖昧撒糖，讓觀眾直呼「太甜了」、「兩個人談戀愛吧」。

「美人謀」中的邵羽柒(左)是劉亦菲學妹。（圖／LINE TV提供）
「美人謀」中的邵羽柒(左)是劉亦菲學妹。（圖／LINE TV提供）

除此之外，近來一集15分鐘左右的短劇掀話題，熱播的古裝愛情劇「美人謀」改編自趙眠眠小說「謀逆」，描述當今皇后被人謀害，葬身火海後重生成王爺的妻子。生日變忌日、小叔變夫君，皇后決意復仇之際，又屢屢感受到王爺對自己的關心和守護，兩人的禁忌戀曲也隨著劇情推進愈演愈烈，重生復仇爽劇令人看得大呼過癮。該劇女主角邵羽柒畢業於北京電影學院表演系，是演員劉亦菲、周冬雨、黃渤、黃曉明等知名演員的學妹。

另一部剛開播的短劇「步步深陷」，男主角申浩男演過45部短劇以上，將霸道總裁、富家少爺發揮得淋漓盡致，甚至有「掐脖子專業戶」之稱，這次飾演表面斯文，實則城府極深的禁慾系霸總，與女主角溫茉言飾演的釣系御姐有許多火辣對手戲。

黃曉明 劉亦菲

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